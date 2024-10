Λίβανος: Η στιγμή που ο στρατός του Ισραήλ συλλαμβάνει έναν από τους ανώτερους διοικητές της Χεζμπολάχ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή σύλληψης του Hassan Aqil Jawad, του διοικητή των νοτίων δυνάμεων της Χεζμπολάχ, μέσα στα τούνελ της οργάνωσης στον Λίβανο, έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός του Ισραήλ.

Η σύλληψη του Hassan Aqil Jawad, είναι ένα κομβικό σημείο στις επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο καθώς είναι ένας από τους πιο έμπειρους στρατιωτικούς παράγοντες της Χεζμπολάχ που μάλιστα γνωρίζει τα τούνελ και τα όλα μυστικά περάσματα στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η ταξιαρχία «504» των Γκολάνι, η ειδική μονάδα του στρατού του Ισραήλ, μετά από πληροφορίες που πήρε και μάχες που έδωσε για τουλάχιστον 2 ώρες, κατάφερε πριν από 2 εβδομάδες να βρει τον Hassan Aqil Jawad και να τον εγκλωβίσει σε ένα τούνελ της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ayta ash-Shab.

Αν και ο IDF ανακοίνωσε από την πρώτη στιγμή την επιτυχημένη για αυτούς επιχείρηση, έδωσε σήμερα (29.10.2024) στη δημοσιότητα το βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη.

Στο βίντεο εκτός από τον Hassan Aqil Jawad (ο 2ος άνδρας στο βίντεο) φαίνονται ακόμα 2 στελέχη της Χεζμπολάχ. Τότε ο στρατός του Ισραήλ ζητά από τους άνδρες να γδυθούν για να βεβαιωθούν πως δεν έχουν πάνω τους εκρηκτικά και στη συνέχεια τους αναγκάζουν να ξαπλώσουν μπρούμητα με τα χέρια στο κεφάλι.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

The commander of Hezbollah’s forces in southern Lebanon’s Ayta ash-Shab was captured by troops of the Golani Brigade some two weeks ago, the IDF announces.



According to the military, Golani troops, with prior intelligence, located a tunnel shaft in a Hezbollah command center in… pic.twitter.com/NCjzpiGVjV