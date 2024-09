Λίβανος: Η στιγμή της έκρηξης των walkie talkie στην κηδεία μελών της Χεζμπολάχ

Εννιά νεκροί και πάνω από 300 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός των έκρηξης σε walkie talkie μελών της Χεζμπολάχ στο Λίβανο το μεσημέρι της Τετάρτης (18/09/2024).

Βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν τη στιγμή της έκρηξης κατά την διάρκεια κηδείας τεσσάρων μελών της Χεζμπολάχ στο Λίβανο που είχαν σκοτωθεί την προηγούμενη ημέρα και τον πανικό που ακολούθησε καθώς ο κόσμος έτρεχε να απομακρυνθεί, υπό τον φόρο νέων εκρήξεων.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν πανικό, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που κάλυπτε τις κηδείες των τεσσάρων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του γιου ενός βουλευτή της Χεζμπολάχ.

Άλλες εκρήξεις αναφέρθηκαν στη Σάιντα (νότια) και στο Μπάαλμπεκ (ανατολικά), όπου τραυματίστηκαν 15 άνθρωποι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια νοσοκομειακή πηγή.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι «πάνω από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα κύμα εκρήξεων ασύρματων πομποδεκτών». Μάλιστα πολλοί από τους τραυματίες έχουν τραυματιστεί στο κεφάλι, στο στομάχι και τα χέρια.

Η επίθεση αυτή έρχεται μια ημέρα μετά από το λουτρό αίματος σε ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών μελών της Χεζμπολάχ όπου 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 2.800 τραυματίστηκαν.

Ο Χασέμ Σαφιεντίν, επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Χεζμπολάχ, απειλεί με «αιματηρή εκδίκηση» για τις επιθέσεις, για τις οποίες κατηγορεί το Ισραήλ, το οποίο όμως δεν έχει σχολιάσει καθόλου τα όσα έχουν γίνει.

Ο αξιωματούχος της οργάνωσης δήλωσε επίσης ότι στην ομιλία που θα δώσει αύριο ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, θα «αποκαλύψει όλες τις λεπτομέρειες της εκδίκησης».

Ένα βίντεο time lapse δείχνει την στιγμή των ταυτόχρονων εκρήξεων των συστημάτων επικοινωνίας στον Λίβανο, γεμίζοντας τον ορίζοντα με αχνές στήλες καπνού μέσα σε λίγα λεπτά.

Φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τα κατεστραμμένα από την έκρηξη walkie talkie των μελών της Χεζμπολάχ.

Στο μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν προειδοποίησε σχετικά με τον κίνδυνο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή μετά τις δυο επιθέσεις σε μελή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.