Λίβανος: Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πύραυλο στο Τελ Αβίβ με στόχο το γενικό αρχηγείο της Μοσάντ

Δραματικές συνεχίζουν να είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Μέση Ανατολή, με το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ να ανακοινώνει σήμερα, Τετάρτη (25.09.24) ότι εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του γενικού αρχηγείου της Μοσάντ, της υπηρεσίας εξωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, κοντά στο Τελ Αβίβ.

«Η Ισλαμική Αντίσταση εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο Qader 1 στις 06:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης (…) με στόχο το γενικό αρχηγείο της Μοσάντ σε προάστιο του Τελ Αβίβ», ανακοίνωσε η Χεζμπολάχ.

Οι σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την ώρα που το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ αναχαίτιζε έναν πύραυλο εδάφους- εδάφους, ο οποίος εντοπίστηκε να μπαίνει στον ισραηλινό εναέριο χώρο προερχόμενος από τον Λίβανο, επεσήμανε από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός.

Προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν και σε άλλες περιοχές του κεντρικού Ισραήλ, μεταξύ των οποίων η πόλη Νετάνια.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε ζημιές, και σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις δεν υπάρχει καμιά μεταβολή στις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.

Αυτή ήταν πρώτη επιβεβαιωμένη επίθεση της Χεζμπολάχ στο Τελ Αβίβ από την έναρξη του πολέμου.

⭕️Following the launch of a Hezbollah surface-to-surface missile toward central Israel, the IAF struck the launcher from which the missile was fired in the area of Nafakhiyeh, Lebanon. pic.twitter.com/nYONUJN5bz — Israel Defense Forces (@IDF) September 25, 2024

#BREAKING Hezbollah fired a missile to Tel Aviv area, which was intercepted by Israel army pic.twitter.com/QE5ro9ptji — Guy Elster (@guyelster) September 25, 2024

Από τις 5 το πρωί ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο ο οποίος δέχεται πλήγματα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

«Από τις 05:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγματα» εναντίον διαφόρων τομέων του νοτίου Λιβάνου, ανέφερε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (NNA στα αγγλικά, ANI στα γαλλικά).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τους βομβαρδισμούς υπάρχουν θύματα, αλλά δεν διευκρίνισε τον αριθμό τους.

🚨Sirens sounding in Tel Aviv and all over central Israel🚨 pic.twitter.com/l06avmq1LS — Israel Defense Forces (@IDF) September 25, 2024

Νεκρός διοικητής της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι ανώτερος αξιωματικός του στρατιωτικού της βραχίονα, ο Ιμπραήμ Κουμπάισι, σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό στον Λίβανο, ο οποίος εξαπολύθηκε σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, προπύργιο της ισχυρής λιβανικής παράταξης που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, ο διοικητής Ιμπραήμ Μοχάμεντ Κουμπάισι, «έπεσε μάρτυρας στον δρόμο για την Ιερουσαλήμ», κατά την έκφραση που χρησιμοποιεί γενικά το κίνημα όταν αναφέρεται σε πεσόντες από ισραηλινά πυρά.

Ο βομβαρδισμός στη νότια Βηρυτό στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 15, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Sirens in Tel Aviv and interceptor missiles being launched pic.twitter.com/6fIaPLUiwo — S p r i n t e r (@SprinterFamily) September 25, 2024

Ο Νετανιάχου ανέβαλε για αύριο την αναχώρησή του για τη Νέα Υόρκη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα καθυστερήσει κατά μία ημέρα την αναχώρησή του για τη Νέα Υόρκη όπου θα μετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του, την ώρα που οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της λιβανέζικης Χεζμπολάχ έχουν ενταθεί.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θα αναχωρήσει για την ομιλία του στον ΟΗΕ αύριο (Πέμπτη), αντί για σήμερα το βράδυ, και θα επιστρέψει το Σάββατο το βράδυ», διευκρίνισε το γραφείο του.