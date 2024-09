Λίβανος: Η Χεζμπολάχ επιβεβαιώνει τον θάνατο του Ιμπραήμ Κουμπάισι, ανώτερου διοικητή της, σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Βηρυτό

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στον Λίβανο, με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να εξαπολύουν νέους βομβαρδισμούς το πρωί της Τετάρτης (25.09.24) στην περιοχή Σααντίγιατ, κοντά στη Βηρυτό, λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση από τη Χεζμπολάχ του θανάτου του ανώτερου διοικητή της Ιμπραήμ Κουμπάισι.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι ανώτερος αξιωματικός του στρατιωτικού της βραχίονα, ο Ιμπραήμ Κουμπάισι, σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό στον Λίβανο, ο οποίος εξαπολύθηκε σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, προπύργιο της ισχυρής λιβανικής παράταξης που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, ο διοικητής Ιμπραήμ Μοχάμεντ Κουμπάισι, «έπεσε μάρτυρας στον δρόμο για την Ιερουσαλήμ», κατά την έκφραση που χρησιμοποιεί γενικά το κίνημα όταν αναφέρεται σε πεσόντες από ισραηλινά πυρά.

Ο βομβαρδισμός στη νότια Βηρυτό στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 15, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι «μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας εξάλειψαν χθες Τρίτη στη Βηρυτό τον Μοχάμεντ Κουμπάισι, διοικητή του δικτύου πυραύλων και ρουκετών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ».

🔴Ibrahim Muhammad Qabisi, the Commander of Hezbollah’s Missiles and Rockets Force, was eliminated by an IAF airstrike in Beirut.



Qabisi commanded several missile units within the Hezbollah terrorist organization, including the Precision Guided Missile Unit. Over the years and… pic.twitter.com/nEumRYUFYc