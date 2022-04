Πτώματα εξακολουθούν να ανασύρουν στον Λίβανο οι αρχές. Άλλα οκτώ εντοπίστηκαν ανοικτά της πόλης της Τρίπολης μετά το ναυάγιο πλοιαρίου που μετέφερε μετανάστες.

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA στον Λίβανο, πλοία του πολεμικού Ναυτικού της χώρας ανέσυραν ακόμη οκτώ πτώματα από τη θάλασσα στα ανοικτά του λιμανιού της Τρίπολης, ανεβάζοντας σε εννέα τον αριθμό των νεκρών από το ναυάγιο πλεούμενου που μετέφερε μετανάστες.

Χθες, Μεγάλο Σάββατο (23.04.2022), ο λιβανέζικος Ερυθρός Σταυρός είχε ανακοινώσει μέσω Twitter ότι περίπου 60 άνθρωποι – η εθνικότητα των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί – επέβαιναν στο πλοιάριο, το οποίο αναχώρησε από την περιοχή της Καλαμούν, νότια της Τρίπολης.

Την ίδια ημέρα (σ.σ. 23.04.2022) εντοπίστηκε η σορός ενός μικρού κοριτσιού, ενώ διασώθηκαν 45 άνθρωποι.

