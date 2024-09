Λίβανος: Νέα επίθεση του Ισραήλ στην Βηρυτό με στόχο διοικητή της Χεζμπολάχ – Δίχως ανάσα τα χτυπήματα

Δίχως ανάσα πολιορκούν την Βηρυτό οι δυνάμεις του Ισραήλ όπου μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επίθεση νέο πλήγμα ακριβείας στη Βηρυτό. Στόχος τους να εξοντώσουν τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δυο πηγές ασφαλείας του Λιβάνου τόνισαν ότι το νέο αυτό πλήγμα του Ισραήλ στα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας είχε στόχο υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ. Η τύχη του παραμένει άγνωστη, είπαν.

Μια από τις χθεσινές (23.09.2024) αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ είχε στόχο τον στρατιωτικό διοικητή της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου Αλί Καράκι.

Με ανακοίνωσή της αργά χθες η σιιτική οργάνωση τόνισε ότι ο Καράκι «είναι καλά» και βρίσκεται σε «ασφαλή τοποθεσία».

Από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο τους τελευταίους μήνες ήδη έχουν σκοτωθεί ο «υπ’ αριθμόν δύο», ο Ιμπραχίμ Ακίλ και ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, Φουάντ Σουκρ.

Στο μεταξύ ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού δήλωσε σήμερα (24.09.2024) πως δεν πρέπει να δοθεί ανάπαυλα στη Χεζμπολάχ και πως οι επιθέσεις εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης στον Λίβανο θα επιταχυνθούν.

The Israel Defense Force has announced that a Targeted Strike, likely on a Senior Hezbollah Leader, was carried out against Beirut. pic.twitter.com/Rrz79C4iNQ

Ghobeiry Under Attack: Airstrike Reported! 🇱🇧🚨



Initial reports confirm an airstrike on the Ghobeiry area in the southern suburbs of Beirut, a known Hezbollah stronghold. Details on the extent of the damage are yet to emerge.#Israel #Lebanon #Hezbollah #news #LebanonBlast pic.twitter.com/PST0g5862W