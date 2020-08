“Βράζει” ο Λίβανος! Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε στις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας στο κέντρο της Βηρυτού σήμερα, έγινε γνωστό από έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό του Λιβάνου, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί στις ταραχές ανήλθε σε 172.

«Διαδηλώσεις στη Βηρυτό: #LebaneseRedCross (ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου) μετέφερε 55 ανθρώπους σε κοντινά νοσοκομεία και προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε 117 ανθρώπους επιτόπου», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter ο Ερυθρός Σταυρός.

Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης και κοινωνικής μεταρρυθμίσεις, μετά τις φονικές εκρήξεις που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου πριν από λίγες ημέρες.

Διαδηλωτές έκαναν έφοδο και στα κεντρικά της Ένωσης Τραπεζών στο κέντρο της Βηρυτού, βάζοντας φωτιά εκεί προτού τους απωθήσουν στρατιώτες, μεταδίδει φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου από την περιοχή.

«Κάτω η βασιλεία των τραπεζών!», φώναζαν οι διαδηλωτές.Την ίδια ώρα, άλλες ομάδες διαδηλωτών πολιορκούσαν τα κτίρια των υπουργείων Εξωτερικών και Εμπορίου, μετά την ογκώδη κινητοποίηση κατά των αρχών, στις οποίες οι πολίτες επιρρίπτουν την ευθύνη για τις πολύνεκρες εκρήξεις που ισοπέδωσαν την περασμένη Τρίτη μέρος της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Διαδηλωτές έκαναν έφοδο και στο υπουργείο Ενέργειας στη Βηρυτό, στοχοθετώντας σειρά υπουργείων, μετά τη διαδήλωση εναντίον των αρχών που θεωρούν υπεύθυνες για τις φονικές εκρήξεις στο λιμάνι της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδίδονται ζωντανά από λιβανέζικα τηλεοπτικά δίκτυα, οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο με τις δυνάμεις ασφαλείας να μην μπορούν να τους εμποδίσουν.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των ανθρώπων που έχει τραυματιστεί στις συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών στο κέντρο της Βηρυτού αυξήθηκε σε 238, όπως έγινε γνωστό από τον Ερυθρό Σταυρό του Λιβάνου.

«Διαδηλώσεις στη Βηρυτό: «Ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου (#LebaneseRedCross) μετέφερε 63 ανθρώπους σε κοντινά νοσοκομεία και προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε 175 ανθρώπους επιτόπου», ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός σε ένα tweet.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Χασάν Ντιάμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προτείνει τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη χώρα, στον απόηχο των πολύνεκρων εκρήξεων στο λιμάνι της Βηρυτού κι ενώ διαδηλωτές έχουν κατακλύσει τους δρόμους της πρωτεύουσας για να διατρανώσουν την οργή τους για την πολιτική τάξη, που θεωρούν υπεύθυνη για την τραγωδία.

Σε ένα τηλεοπτικό διάγγελμα, ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Λιβάνου επισήμανε πως μονάχα «οι πρόωρες εκλογές μπορούν να επιτρέψουν να εξέλθουμε από τη διαρθρωτική κρίση», προσθέτοντας πως εκείνος δεν φέρει ευθύνη για τα βαθιά οικονομικά και πολιτικά δεινά της χώρας.

«Καλώ όλα τα πολιτικά κόμματα να συμφωνήσουμε», σημείωσε ο Ντιάμπ. Οι ηγέτες τους «δεν έχουν πολύ χρόνο, είμαι έτοιμος να συνεχίσω να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου για ένα διάστημα 2 μηνών εωσότου συμφωνήσουν», πρόσθεσε.

«Είμαι με τους Λιβανέζους που αγωνίζονται για την αλλαγή», υπογράμμισε.

«Το μέγεθος της καταστροφής είναι μεγαλύτερο απ’ όσο κανείς μπορεί να φανταστεί», είπε ο Ντιάμπ.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», συμπλήρωσε.

Δεκάδες διαδηλωτές εισέβαλαν νωρίτερα στις εγκαταστάσεις του υπουργείου Εξωτερικών στη Βηρυτό σήμερα, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του πολιτικού κατεστημένου, αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες.

Οι διαδηλωτές έκαψαν επίσης μια φωτογραφία του προέδρου Μισέλ Αούν.

«Θα μείνουμε εδώ. Καλούμε τον λαό του Λιβάνου να καταλάβει όλα τα υπουργεία», φώναζε ένας διαδηλωτής από το μεγάφωνο, με τα επεισόδια να έχουν ξεκινήσει από νωρίς.

Η έφοδος των διαδηλωτών στο κτίριο του ΥΠΕΞ, που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση, πραγματοποιήθηκε, την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν στραμμένη την προσοχή τους στη συγκέντρωση χιλιάδων άλλων ανθρώπων στο κέντρο της πόλης, οι οποίοι αξίωναν από τις αρχές του Λιβάνου να λογοδοτήσουν για τη γιγαντιαία έκρηξη στο λιμάνι πριν από 4 ημέρες, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους.

#Lebanon BREAKING: protesters have taken over the Ministry of Foreign Affairs in #Beirut pic.twitter.com/4TskIRPZpN