Με τον Λίβανο να βρίσκεται σε κατάσταση κοινωνικής εξέγερσης, η σχεδόν ισοπεδωμένη πρωτεύουσα, η Βηρυτός εξακολουθεί να καταγράφει κι άλλους νεκρούς της καταστροφικής έκρηξης της 6ης Αυγούστου.

Η Βηρυτός δεν έχει συνέλθει ακόμα από το τρομακτικό σοκ της τεράστιας έκρηξης στο λιμάνι της. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό οι νεκροί είναι πλέον 158, 6.000 οι τραυματίες και 21 άνθρωποι αγνοούνται.

Μια εφιαλτική έκρηξη διέλυσε τα πάντα και η Βηρυτός προσπαθεί πια να μαζέψει τα κομμάτια της… Οι εικόνες από το σημείο έκαναν γρήγορα το γύρο του κόσμου, με τα βίντεο να είναι όλα συγκλονιστικά. Τις τελευταίες ώρες, νέες εικόνες βλέπουν το “φως” της δημοσιότητας, από ένα βίντεο που τραβήχτηκε πολύ κοντά από το σημείο μηδέν.

Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν το τι συνέβη…

Δείτε το νέο βίντεο

Terrifying Moment | New footage emerges of the devastating #BeirutExpolsion which left at least 150 dead, 5,000 injured



MORE: https://t.co/TG6VOoyXPc pic.twitter.com/VUwNOYdSsi