Κόσμος

Λίβανος: Νέο άγαλμα του Ιησού έκαναν δωρεά Ιταλοί στρατιώτες – Το μήνυμα Μελόνι με αιχμές για το Ισραήλ

Το άγαλμα δωρήθηκε στον ιερέα των Ιταλών στρατιωτών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNIFIL) και εγκαταστήθηκε στο χωριό Ντεμπέλ
Το νέο άγαλμα του Ιησού των Ιταλών κυανόκρανων / Debel Alerts / Facebook

Διεθνή κατακραυγή είχε προκαλέσει πριν από μερικές ημέρες η εικόνα ενός Ισραηλινού στρατιώτη να βεβηλώνει και να καταστρέφει ένα άγαλμα του Ιησού στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα τόσο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να απολογηθούν.

Μάλιστα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι τόσο ο στρατιώτης που κατέστρεψε το άγαλμα του Ιησού στον νότιο Λίβανο όσο και ο στρατιώτης που το βιντεοσκοπούσε, αποτάχθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις και καταδικάστηκαν σε 30 μέρες φυλάκιση.

Στη συνέχεια, ως κίνηση καλής θέλησης, οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αντικατέστησαν το κατεστραμμένο άγαλμα του Ιησού με ένα καινούριο και τόνισαν πως «οι διαδικασίες σχετικά με τη συμπεριφορά απέναντι σε θρησκευτικά ιδρύματα και σύμβολα ενισχύθηκαν για τα στρατεύματα πριν από την είσοδό τους στις σχετικές περιοχές, και θα ενισχυθούν εκ νέου για όλα τα στρατεύματα στην περιοχή μετά το περιστατικό».

Ωστόσο, αυτό φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετό για τους Ιταλούς στρατιώτες που υπηρετούν στην Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) οι οποίοι πήραν πρωτοβουλία να παραδώσουν ένα νέα άγαλμα του Ιησού στο χωριό Ντεμπέλ, όπου έγινε το κατακριτέο περιστατικό.

 

Το άγαλμα δωρήθηκε στον ιερέα των Ιταλών κυανόκρανων οι οποίοι, με την σειρά τους, το μετέφεραν και το εγκατέστησαν. Σε γραπτό μήνυμά της, με «αιχμές» εναντίον του Ισραήλ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, υπογράμμισε:

«Ευχαριστώ τον διοικητή Ντιοντάτο Αμπανιάρα και όλη την ιταλική αποστολή της Unifil, για το ότι αποφάσισαν να δωρίσουν ένα νέο Σταυρό στο χωριό Ντεμπέλ του Λιβάνου. Οι εικόνες της παράδοσης του αγάλματος και της τοποθέτησής του, στο ίδιο σημείο στο οποίο βρισκόταν εκείνο που πριν λίγες ημέρες καταστράφηκε από έναν στρατιώτη του IDF, γεμίζουν την καρδιά με ικανοποίηση και αποτελούν ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας, διαλόγου και ειρήνης».

