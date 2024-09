Λίβανος: Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα σε στόχους της Χεζμπολάχ

Νέους βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο εξαπέλυσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) νωρίς το πρωί της Δευτέρας (23.9.24).

Οι IDF δεν έδωσαν λεπτομέρειες για τα νέα πλήγματα, που καταγράφονται με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δυο πλευρές, μετά και την ανατίναξη βομβητών, walkie talkie και κινητών τηλεφώνων μελών της Χεζμπολάχ, για την οποία, σύμφωνα με την ισλαμική οργάνωση, ευθύνεται το Ισραήλ.

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι πραγματοποιήθηκαν σφοδροί ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο αλλά και βαθιά στη χώρα, στην κοιλάδα Μπεκάα.

Υπενθυμίζεται ότι τη νύχτα του Σαββάτου οι Ισραηλινοί εξαπέλυσαν σφοδρό αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, με την σιιτική οργάνωση να απαντά με μπαράζ ρουκετών κατά του βόρειου Ισραήλ. Με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να δηλώνει την Κυριακή πως «χτυπήσαμε τη Χεζμπολάχ με τρόπους που δεν μπορούσε να φανταστεί».

Footage reportedly of Israeli strikes in southern Lebanon. pic.twitter.com/QTtwzm2RdQ

Another video shows an Israeli strike in Lebanon, reportedly near Tyre pic.twitter.com/dEXEAK7VCz