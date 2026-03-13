Λίβανος: Οι IDF βομβάρδισαν γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ – Δείτε βίντεο

Ασταμάτητο το σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο προσπαθώντας να εξουδετερώσει ηγετικά στελέχη της Χεζμπολάχ και να καταστρέψει υποδομές της οργάνωσης.

Στο νέο βίντεο που ανέβασαν οι IDF στα social media, φαίνεται η στιγμή του βομβαρδισμού της γέφυρας Al-Zrariya στον ποταμό Λιτάνι, στον Λίβανο, η οποία χρησιμοποιείται πολύ συχνά από τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. Ο στρατός του Ισραήλ έχει επανειλημμένα ζητήσει την εκκένωση της περιοχής, ώστε να μην σκοτωθούν άμαχοι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Μέλη της Χεζμπολάχ συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ως έδρα το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα οι IDF να βομβαρδίσουν την γέφυρα η οποία φέρεται πως χρησιμοποιείται ως πέρασμα από τους τρομοκράτες.

צה”ל תקף את גשר א-זרריה בנהר הליטאני ששימש כמעבר מרכזי עבור מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה



צה”ל תקף לפני זמן קצר את גשר א-זרריה שעל נהר הליטאני בלבנון, ששימש כמעבר מרכזי עבור מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה.



ארגון הטרור חיזבאללה משתמש בגשר זה על מנת להגיע מצפון לדרום המדינה, להיערך… pic.twitter.com/jWK4dw9dup — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 13, 2026

Οι IDF κατηγόρησαν στην ανάρτησή τους τα μέλη της Χεζμπολάχ λέγοντας πως βάζουν σε κίνδυνο τους Λιβανέζους αμάχους και προκαλούν καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τους ίδιους, κοντά στην γέφυρα υπάρχουν και εκτοξευτές πυραύλων οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν κατά του Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ προειδοποίησε τον Λίβανο την Πέμπτη, πως αν δεν περιορίσει την δράση της Χεζμπολάχ τότε ο στρατός θα καταλάβει τα εδάφη και θα την περιορίσει μόνος του.

Ο Λίβανος έχει διαχωρίσει την θέση του από τη Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας πως δεν θέλει να εμπλακεί στον πόλεμο αν και η τρομοκρατική οργάνωση εξαπολύει συνεχώς επιθέσεις κατά του Ισραήλ και άλλων περιοχών, βάζοντας την χώρα στο επίκεντρο των ισραηλινών και αμερικανικών βομβαρδισμών.