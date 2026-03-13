Κόσμος

Λίβανος: Οι IDF βομβάρδισαν γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ – Δείτε βίντεο

Οι IDF υποστηρίζουν πως κοντά στην γέφυρα υπάρχουν εκτοξευτήρες πυραύλων της Χεζμπολάχ
Η στιγμή του βομβαρδισμού
Η στιγμή του βομβαρδισμού

Ασταμάτητο το σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο προσπαθώντας να εξουδετερώσει ηγετικά στελέχη της Χεζμπολάχ και να καταστρέψει υποδομές της οργάνωσης.

Στο νέο βίντεο που ανέβασαν οι IDF στα social media, φαίνεται η στιγμή του βομβαρδισμού της γέφυρας Al-Zrariya στον ποταμό Λιτάνι, στον Λίβανο, η οποία χρησιμοποιείται πολύ συχνά από τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. Ο στρατός του Ισραήλ έχει επανειλημμένα ζητήσει την εκκένωση της περιοχής, ώστε να μην σκοτωθούν άμαχοι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Μέλη της Χεζμπολάχ συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ως έδρα το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα οι IDF να βομβαρδίσουν την γέφυρα η οποία φέρεται πως χρησιμοποιείται ως πέρασμα από τους τρομοκράτες.

Οι IDF κατηγόρησαν στην ανάρτησή τους τα μέλη της Χεζμπολάχ λέγοντας πως βάζουν σε κίνδυνο τους Λιβανέζους αμάχους και προκαλούν καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τους ίδιους, κοντά στην γέφυρα υπάρχουν και εκτοξευτές πυραύλων οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν κατά του Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ προειδοποίησε τον Λίβανο την Πέμπτη, πως αν δεν περιορίσει την δράση της Χεζμπολάχ τότε ο στρατός θα καταλάβει τα εδάφη και θα την περιορίσει μόνος του.

Ο Λίβανος έχει διαχωρίσει την θέση του από τη Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας πως δεν θέλει να εμπλακεί στον πόλεμο αν και η τρομοκρατική οργάνωση εξαπολύει συνεχώς επιθέσεις κατά του Ισραήλ και άλλων περιοχών, βάζοντας την χώρα στο επίκεντρο των ισραηλινών και αμερικανικών βομβαρδισμών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
96
87
66
63
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Παραλήρημα Τραμπ: «Δείτε τι θα συμβεί σήμερα στους τρελούς αλήτες του Ιράν - Τιμή μου να τους σκοτώνω»
«Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος
U.S. President Donald Trump gestures from the stage next to U.S. Representative Steve Scalise (R-LA) at Trump National Doral Miami in Miami, Florida, U.S., March 9, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY 9
Μέση Ανατολή: Πέντε άτομα αγνοούνται μετά τη συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ στο Ιράκ – «Το βομβαρδίσαμε» λέει το Ιράν
Ο Ιρανικός στρατός με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι το αμερικανικό αεροσκάφος KC-135, που συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, καταρρίφθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη
KC-135 Stratotanke
Το Ιράν με τις απειλές στα Στενά του Ορμούζ μετατρέπει τη γεωγραφία σε παγκόσμιο οικονομικό όπλο και το θαλάσσιο δρόμο σε ναρκοπέδιο
Πώς ένα μεμονωμένο κράτος έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία λόγω γεωγραφικής θέσεις - Η εξέλιξη του πολέμου την 13η μέρα του και οι δηλώσεις των ηγετών του Ισραήλ, των ΗΠΑ και του Ιράν
Το δεξαμενόπλοιο Callisto, αγκυροβολημένο στο λιμάνι Sultan Qaboos, καθώς η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ έχει μειωθεί, εν μέσω της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, στη Μουσκάτ του Ομάν
Newsit logo
Newsit logo