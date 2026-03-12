Ισραήλ προς Λίβανο: Αν δεν περιορίσετε την Χεζμπολάχ, θα καταλάβουμε την περιοχή και θα το κάνουμε μόνοι μας

Στη δίνη του πολέμου έχει βυθιστεί ο Λίβανος αν και έχει διαχωρίσει την θέση του από τη Χεζμπολάχ η οποία δεν σταματά να εκτοξεύει πυραύλους και drones κατά ισραηλινών εδαφών και στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ προειδοποίησε τον Λίβανο πως στην περίπτωση που δεν περιορίσει την δράση της Χεζμπολάχ, τότε θα το κάνει ο στρατός του.

Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε σφοδρά κατά του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, υποστηρίζοντας πως ήταν από τις πιο δυνατές επιθέσεις που έχει κάνει από την αρχή του πολέμου. Αν και οι περισσότεροι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από την αεροάμυνα του Ισραήλ, πλήγματα προκάλεσαν φθορές σε δρόμους και υποδομές. Μετά το μπαράζ επιθέσεων, ο Ισραέλ Κατζ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στον Λίβανο όπου εδρεύουν οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ – σύμμαχοι των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

«Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε χθες σφοδρές επιδρομές εναντίον του Κράτους του Ισραήλ. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις απάντησαν δυναμικά στη Νταχίγιε (τα νότια προάστια της Βηρυτού, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ) και εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο», είπε αρχικά ο Κατζ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης με ανώτερους αξιωματικούς των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

«Προειδοποίησα τον πρόεδρο του Λιβάνου ότι αν η λιβανέζικη κυβέρνηση δεν μπορέσει να ελέγξει την περιοχή και να εμποδίσει τη Χεζμπολάχ είτε στο να απειλεί τις βόρειες κοινότητες είτε στο να επιτίθεται στο Ισραήλ, θα καταλάβουμε την περιοχή και θα το κάνουμε μόνοι μας», συνέχισε.

Τόνισε μάλιστα πως μαζί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσαν εντολή στον στρατό να προετοιμαστούν για την επέκταση των επιχειρήσεων στον Λίβανο ώστε «να αποκατασταθεί η ηρεμία και η ασφάλεια στις βόρειες κοινότητες».