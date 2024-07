Λίβανος: Πυραυλική επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό σε αντίποινα για τη σφαγή των 12 παιδιών από τη Χεζμπολάχ

Επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού του Λιβάνου με στόχο έναν διοικητή της Χεζμπολάχ. Το χτύπημα έγινε σε αντίποινα για τη δολοφονία 12 παιδιών και νέων στο Υψίπεδο του Γκολάν.

Η πολύ ισχυρή έκρηξη ακούστηκε από τα νότια προάστια της Βηρυτού και πυκνός καπνός υψωνόταν από την περιοχή αυτή που θεωρείται προπύργιο της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters.

Μία πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου είπε ότι το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο έναν υψηλόβαθμο διοικητή της σιιτικής οργάνωσης, τον Μουχσίν Σουκρ, γνωστό και ως Φουάντ Σουκρ, επικεφαλής του επιχειρησιακού βραχίονα της Χεζμπολάχ.

Οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει κυρώσεις στον Φουάντ Σουκρ από το 2015.

Δύο λιβανέζικες πηγές είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι ο Σουκρ είναι ζωντανός.

Ωστόσο, από το ισραηλινό πλήγμα μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφεραν τα δημόσια μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου και μία πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Άλλη πηγή, προσκείμενη στη Χεζμπολάχ, έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς.

Η πόλη της Βηρυτού ήταν σε επιφυλακή τις τελευταίες ημέρες, αναμένοντας τα ισραηλινά αντίποινα για το πλήγμα στο κατεχόμενο Υψίπεδο του Γκολάν, από το οποίο σκοτώθηκαν 12 παιδιά και νέοι.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατηγορούν για αυτήν την επίθεση τη Χεζμπολάχ, η οποία ωστόσο αρνείται κάθε ευθύνη.

Πάντως, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον ενός διοικητή της Χεζμπολάχ, σε αντίποινα για την επίθεση στα Υψώματα του Γκολάν, όπου σκοτώθηκαν 12 παιδιά.

Επρόκειτο για ένα «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον υψηλόβαθμου στελέχους της Χεζμπολάχ και συγκεκριμένα του διοικητή που ήταν υπεύθυνος για την επίθεση στο Γκολάν.

More footage has emerged from the Dahieh suburb of #Beirut , a known #Hezbollah stronghold. Lebanese media are reporting an explosion in the area. pic.twitter.com/rYncEEO7Ei

Initial report- the IDF carried out a targeted strike in Beirut, on the commander responsible for the murder of the children in Majdal Shams and the killing of numerous additional Israeli civilians. At the moment, there are no changes in the Home Front Command defensive… pic.twitter.com/ja9PRE0cZM