Λίβανος: Συγκλονιστικές εικόνες από τη μαζική επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους μετά την εκεχειρία με το Ισραήλ

Χιλιάδες κάτοικοι του Λιβάνου, κάποιοι αισιόδοξοι εξαιτίας της 10ήμερης εκεχειρίας με το Ισραήλ, «τρέχουν» να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους. Ουρές χιλιομέτρων δημιουργούνται στους δρόμους της χώρας με τους κατοίκους να είναι χαρούμενοι και χαμογελαστοί που μπορούν να γυρίσουν πίσω, έστω προσωρινά. Βέβαια σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης της εκεχειρίας από το Ισραήλ η Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι κρατάει «το δάχτυλο στην σκανδάλη».

Πολλοί από τους κατοίκους του Λιβάνου βέβαια δεν γνωρίζουν την κατάσταση τω σπιτιών τους, μετά τους εκατοντάδες πυραύλους που εξαπέλυσε το Ισραήλ, και αγωνιούν να δουν εάν αυτά στέκονται ακόμα όρθια. Βέβαια δεν είναι όλοι πρόθυμοι να μείνουν εκεί για πολύ καιρό καθώς φοβούνται ότι η 10η μέρα στην εκεχειρία μπορεί να αποδειχθεί εύθραυστη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Eρείπια βρίσκονται πλέον εκεί που κάποτε βρίσκονταν κτίρια ελεγχόμενα από τη Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, μια περιοχή που σφυροκόπησε το Ισραήλ για περισσότερο από έξι εβδομάδες σύγκρουσης.

Στην Κασμίγια στον νότιο Λίβανο, αυτοκίνητα διέσχισαν ένα αυτοσχέδιο πέρασμα στον ποταμό Λιτάνι, που στήθηκε εσπευσμένα μετά την έναρξη της εκεχειρίας τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Το Ισραήλ είχε καταστρέψει όλες τις γέφυρες στον Λιτάνι στη διάρκεια του πολέμου.

«Είδα το σπίτι μου και ευχαριστώ τον Θεό που ακόμα στέκεται», δήλωσε ο Αλί Χαμζά, που μόλις είχε επισκεφθεί την κατοικία του στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «ο κόσμος φοβάται να έρθει για να μείνει και είναι αδύνατον να ζήσει κανείς σε αυτές τις συνθήκες και αυτή τη μυρωδιά. Είναι δύσκολη τώρα μια κανονική επιστροφή, παρά τις δυσκολίες του εκτοπισμού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

In the night hours, the first columns of displaced persons returning home stretched to the south of Lebanon. People openly rejoiced at the entry into force of the ceasefire agreement. pic.twitter.com/1poNU9dCO4 — RusWar (@ruswar) April 17, 2026

Στην πόλη Ναμπατίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας, κάποιοι κάτοικοι που επέστρεψαν στην περιοχή είπαν ότι θα παραμείνουν εκεί. Άλλοι δήλωσαν ότι δεν υπάρχει τίποτα για τους κρατήσει εκεί.

«Υπάρχει καταστροφή και δεν μπορεί να ζήσει κάποιος εκεί. Είναι μη κατοικήσιμο. Παίρνουμε τα πράγματά μας και φεύγουμε ξανά», δήλωσε ο Φαντέλ Μπαντρεντίν, που γύρισε στην περιοχή με την οικογένειά του. «Ας μας λυπηθεί ο Θεός και να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα μια και καλή -όχι προσωρινά- για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα σπίτια και τη γη μας».

Χεζμπολάχ: Κρατάμε το «δάχτυλο στη σκανδάλη»

Η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα (17/4/2026) ότι οι μαχητές της κρατούν «το δάχτυλο στη σκανδάλη» σε περίπτωση παραβίασης από το Ισραήλ της εκεχειρίας των 10 ημερών που τέθηκε σε ισχύ στη διάρκεια της νύχτας.

Η Χεζμπολάχ δείχνει έτοιμη για αντεπιτεθεί σε περίπτωση που το Ισραήλ δεν τηρήσει τη συμφωνία, οπότε μπορεί οι κάτοικοι να γυρνάνε χαρούμενοι στα σπίτια τους, το μέλλον όμως του Λιβάνου είναι αμφίρροπο.

Pakistan wins praise for helping land Lebanon ceasefire as their negotiators in Tehran enter 3rd day of talks, Trump optimistic, suggests he’d attend signing in Islamabad, but is a US/Iran deal closer ? pic.twitter.com/Frx72Sm1Mp — Nic Robertson (@NicRobertsonCNN) April 17, 2026

Σε ανακοίνωση, η φιλοϊρανική οργάνωση δήλωσε ότι πραγματοποίησε στον πόλεμο των 45 ημερών «2.184 στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά του Ισραήλ και του ισραηλινού στρατού σε λιβανικό έδαφος. «Οι μαχητές θα κρατούν το δάχτυλο στη σκανδάλη διότι φοβούνται την προδοσία του εχθρού», σύμφωνα με την ανακοίνωση.