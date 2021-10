Στους τέσσερις ανέρχονται οι νεκροί και στους οι τραυματίες από πυρά που έπεσαν σήμερα Πέμπτη (14.10.2021) κατά την διάρκεια διαδήλωσης που οργανώθηκε στην Βηρυτό στον Λίβανο από τα σιιτικά κινήματα Χεζμπολάχ και Αμάλ απαιτώντας την απομάκρυνση του δικαστή Τάρεκ Μπιτάρ, επικεφαλής της έρευνας για την έκρηξη στο λιμάνι της λιβανικής πρωτεύουσας το 2020, σύμφωνα με στρατιωτικές και ιατρικές πηγές.

Ένας άνδρας έπεσε νεκρός από σφαίρα που δέχθηκε στο κεφάλι και ένα δεύτερος από σφαίρα στο στήθος, διευκρίνισε η γιατρός Μαριάμ Χασάν του νοσοκομείου Sahel. Το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου έκανε λόγο για τρίτο νεκρό στο νοσοκομείο Rassoul al-Aazam, που βρίσκεται στα νότια σιιτικά προάστια της Βηρυτού, ενώ στρατιωτική πηγή ανακοίνωσε ότι οι νεκροί είναι τέσσερις.

Ωστόσο, στο Twitter υπάρχουν και αναφορές για έξι νεκρούς.

UPDATE: Six dead, at least 60 wounded as Beirut erupts in riots https://t.co/mzAM2rOTRy — Joel C. Rosenberg (@JoelCRosenberg) October 14, 2021

Ο λιβανικός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε 20. Τα ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή του Δικαστικού Μεγάρου , όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες διαδηλωτές για να απαιτήσουν την απομάκρυνση του δικαστή Μπιτάρ.

Watch: Explosion in central #Beirut, #Lebanon.



Hezbollah security forces at the scene.



Details to follow pic.twitter.com/A9XxIvqd5b — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 14, 2021

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου έκαναν λόγο για πυκνά πυρά στην περιοχή, ενώ τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδιδαν εικόνες από ανθρώπους με ελαφρύ ή μεσαίο οπλισμό.

A sniper opens fire at a Hezbollah-Amal protest to demand the removal of Bitar, the judge in charge of investigating the Beirut port explosion. There are dead and wounded. A very dangerous escalation pic.twitter.com/lZdWIlXHep — Liz Sly (@LizSly) October 14, 2021

Σε ανακοίνωσή του ο στρατός ανέφερε πυρά στην συνοικία Ταγιουνέ-Μπανταρό προσθέτοντας ότι η περιοχή και οι προσβάσεις της έχουν αποκλεισθεί.

BREAKING – Lebanese Forces (Christian) snipers on rooftops and Hezbollah/Amal gunmen in the street. Clashes happened in Beirut's Christian-dominated Tayouneh neighborhood.



«Περίπολοι αναζητούν τους δράστες για να τους συλλάβουν», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού που προειδοποιεί ότι οι στρατιώτες θα ανοίξουν πυρ κατά οποιουδήποτε πυροβολεί, ενώ καλεί τους πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Ο πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι απηύθυνε έκκληση για επιστροφή της ηρεμίας και επέστησε την προσοχή στις προσπάθειες να συρθεί ο Λίβανος σε έναν κύκλο βίας.

Η διαδήλωση των υποστηρικτών της Χεζμπολάχ και της Αμάλ πραγματοποιήθηκε στον ίδιο τόπο όπου συγγενείς των θυμάτων της έκρηξης συγκεντρώνονται για να ζητήσουν την ολοκλήρωση της δικαστικής έρευνας.

Λίγη ώρα πριν, το Εφετείο είχε απορρίψει τις ενστάσεις πρώην υπουργών της λιβανικής κυβέρνησης κατά του Τάρεκ Μπιτάρ, επιτρέποντάς του να συνεχίσει τις έρευνες.

Όσοι αντιτίθενται στον Τάρεκ Μπιτάρ αντιτάχθηκαν στις προσπάθειές του να λάβει καταθέσεις από πολιτικούς και αξιωματούχους ασφαλείας που θεωρούνται ύποπτοι για αμέλεια, η οποία οδήγησε στην έκρηξη του 2020.

Αν και κανένα μέλος της δεν έχει θιγεί από την έρευνα, η ένοπλη και υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ κατηγορεί τον δικαστή Μπιτάρ για «πολιτικοποίηση» της έρευνας που κατευθύνεται «μόνο κατά ορισμένων προσώπων».

Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται ορισμένοι από τους στενούς της συμμάχους, ανάμεσά τους στελέχη του σιιτικού κινήματος Αμάλ, που κατείχαν κυβερνητικές θέσεις κατά την κρίσιμη περίοδο πριν από την έκρηξη.

Η έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού στις 4 Αυγούστου 2020 προκλήθηκε από την ανάφλεξη μεγάλου όγκου νιτρικής αμμωνίας που είχε εγκαταλειφθεί χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σε αποθήκη. Τουλάχιστον 214 άνθρωποι σκοτώθηκαν, περισσότεροι από 6.500 τραυματίσθηκαν και πολλές συνοικίες της λιβανικής πρωτεύουσας καταστράφηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ