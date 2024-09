Λίβανος: Το Ισραήλ δημοσιεύει φωτογραφίες από πυραύλους της Χεζμπολάχ κρυμμένους σε σπίτια

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δημοσίευσαν τη Δευτέρα, (23.09.24) αποδεικτικά στοιχεία, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν, από τα πυρομαχικά της Χεζμπολάχ σε σπίτια στον Λίβανο, σε μία προσπάθεια το Ισραήλ να αντικρούσει τις όποιες κριτικές για εκτεταμένες επιδρομές που στοχεύουν κατοικίες.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, μεταξύ των πυρομαχικών της Χεζμπολάχ που βρίσκονται κρυμμένα μέσα σε σπίτια είναι πύραυλοι κρουζ και drones. Σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται ένας πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς σε σοφίτα ενός σπιτιού που ζει μία οικογένεια στο χωριό Χουμίν αλ-Τάχτα.

«Συντρίβουμε αυτό που χτίστηκε από τη Χεζμπολάχ για 20 χρόνια», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Yoav Gallant κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων του IDF, όπως αναφέρουν το The Times of Israel.

Σημειώνεται πως το Ισραήλ πραγματοποίησε επιδρομές σε περίπου 1.600 στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο τη Δευτέρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, με τις περισσότερες από αυτές να στοχεύουν σε οπλισμό αποθηκευμένα σε σπίτια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, περισσότεροι από 500 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους, στην πιο αιματηρή ημέρα του σχεδόν ενός χρόνου ανταλλαγών πυρών στα σύνορα, παράλληλα με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Έγινε «καταστροφή, σφαγή», είπε ο Τζαμάλ Μπαντράν, γιατρός σε νοσοκομείο στη Ναμπάτια (νότια). «Οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν, μας βομβαρδίζουν ακόμη κι ενώ κάνουμε διακομιδές τραυματιών», πρόσθεσε.

Χιλιάδες Λιβανέζοι μετακινούνται όπως- όπως στον Βόρειο Λίβανο για να γλιτώσουν από τους άγριους βομβαρδισμούς, με την εκπρόσωπο της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη, Μπαχία Ελ Χαρίρι, να λέει ότι ότι η κυβέρνηση του Νατζίμπ Μικάτι εργάζεται για «να αντιμετωπίσει την επιθετικότητα στην οποία είμαστε θύματα σε όλα τα επίπεδα, διπλωματικά, ανθρωπιστικά, στην υγεία, την ασφάλεια και σε όρους που έχουν να κάνουν με την επιβίωση των ανθρώπων».

Thousands of Lebanese are fleeing their homes following hundreds of Israeli strikes across Lebanon’s east and south. The Lebanese Health Ministry says 492 people have been killed, including 35 children and 58 women — the deadliest day since the 2006 Israel-Hezbollah war. pic.twitter.com/0qlGKyeFv7

Την ίδια στιγμή, κατήγγειλε στον ΟΗΕ ότι στοχεύονται κατοικημένες περιοχές, στις οποίες είναι σε εξέλιξη μια «έξοδος», όπως τη χαρακτήρισε, ανθρώπων που προσπαθούν να βρουν ασφαλές καταφύγιο.

Πάνω από 30 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες προς και από τη Βηρυτό σήμερα ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του διεθνούς αεροδρομίου Rafic Hariri.

Στην ιστοσελίδα φαίνεται ότι ακυρώθηκαν 15 εξερχόμενες πτήσεις και 29 εισερχόμενες από διάφορες αεροπορικές εταιρίες, όπως της Qatar Airways, της United Arab Emirates και της Turkish Airways.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, η Χεζμπολάχ είπε ότι εκτόξευσε πολλαπλούς πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ με στόχο την αεροπορική βάση Ramat David, το αεροδρόμιο Meggido και τη βάση Amos, που βρίσκονται στην περιοχή της πόλης Afula στο βόρειο Ισραήλ.

Σε «ολοκληρωτικό πόλεμο» απειλεί να βυθίσει όλη τη Μέση Ανατολή η κλιμάκωση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, όπως προειδοποίησε σήμερα, Τρίτη ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Τζουζέπ Μπορέλ.

«Μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε σχεδόν στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου», ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, σχολιάζοντας τις δραματικές εξελίξεις με τους εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της Χεζμπολάχ, στον Λίβανο, με τη χώρα να ζει την πιο αιματηρή χώρα του σχεδόν ενός χρόνου ανταλλαγών πυρών στα σύνορα, παράλληλα με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

As Israel intensifies its strikes against Hezbollah, hundreds of people are fleeing from southern Lebanon to a refugee camp in Beirut.@SkyYaldaHakim meets some of the families who have had to leave their homes behind.https://t.co/mTq5w1zh7T pic.twitter.com/LeZxIzUqHc