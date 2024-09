Λίβανος: Το Ισραήλ βομβάρδισε 100 βάσεις της Χεζμπολάχ – Με αντίποινα απειλεί η οργάνωση

Σε «καζάνι» που βράζει μετατρέπεται η Μέση Ανατολή, με ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη να εξαπολύουν ολονύχτιο σφυροκόπημα σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, με δεκάδες αεροπορικές επιδρομές, εντείνοντας τη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της σιιτικής οργάνωσης εν μέσω εκκλήσεων για αυτοσυγκράτηση.

Παρά τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για τερματισμό της διένεξης, το Ισραήλ πραγματοποίησε δεκάδες αεροπορικές επιδρομές στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως μεταδίδουν λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για ένα από τα σφοδρότερα κύματα επιθέσεων από τις αρχές Οκτωβρίου του 2023.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), από τις σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις καταστράφηκαν εκατοντάδες εκτοξευτές ρουκετών που ήταν έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν σε επίθεση κατά του Ισραήλ.

Σε ένα από τα σφοδρότερα κύματα αεροπορικών επιδρομών από τις αρχές Οκτωβρίου – όπως ανέφεραν στα ρεπορτάζ τους λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης – ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν περισσότερα από 100 συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης ρουκετών, τα οποία αποτελούνταν από περίπου 1.000 σωλήνες με βλήματα που θα χρησιμοποιούνταν σε επικείμενη επίθεση της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολλά κτήρια και μία αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ χτυπήθηκαν σε αρκετές περιοχές του νότιου Λιβάνου.

«Η Χεζμπολάχ θα πληρώνει όλο και μεγαλύτερο τίμημα»

«Οι IDF θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με στόχο να υποβαθμίσουν τις δυνατότητες και τις υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, προκειμένου να υπερασπιστούν το κράτος του Ισραήλ», υπογραμμίζεται στη ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Israeli fighter jets in the last several hours struck over 100 Hezbollah rocket launchers in southern Lebanon that were primed for immediate attacks on Israel, the military says.



The IDF says that in total, the launchers included around 1,000 launch barrels.



The strikes began… pic.twitter.com/nHoxC7nRQs — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 19, 2024

Νωρίτερα χθες, Πέμπτη (19.09.24), ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ τόνισε πως οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων στις παραμεθόριες περιοχές του βορρά.

«Βαθμιαία, η Χεζμπολάχ θα πληρώνει όλο και μεγαλύτερο τίμημα», διαβεβαίωσε ο Γκάλαντ.

We will bring our communities home. As time goes by, the price paid by Hezbollah will increase. pic.twitter.com/6u6zAfZoUv — יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) September 19, 2024

Όλα αυτά την ώρα που όπως ανακοίνωσε ο IDF, άλλαξαν οι οδηγίες ασφαλείας για τους κατοίκους περιοχών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Πρόκειται για τις περιοχές:

Merom HaGalil

Mevo’ot HaHermon

Yesud HaMa’ala

Hatzor

Rosh Pinna

Safed

Metula

Αποτελούν σημεία που βρίσκονται σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων ή και λίγων χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών ειδικότερα καλούνται να αποφύγουν τις συγκεντρώσεις, να περιορίσουν τις μετακινήσεις, να μείνουν κοντά σε καταφύγια και να ελέγχουν τις εισόδους των κοινοτήτων τους.

«Αυτό ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου» – Οργισμένη ομιλία του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Σημειώνεται πως νωρίτερα των νέων ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο και σε συνέχεια των φονικών εκρήξεων σε βομβητές walkie talkie στη Βηρυτό με τουλάχιστον 37 νεκρούς και πάνω από 3.000 τραυματίες, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα προχώρησε στην πρώτη δημόσια τοποθέτηση.

Ο Χασάν Νασράλα χαρακτήρισε «σφαγές» τις επιθέσεις της Τρίτης και της Τετάρτης, λέγοντας ότι η οργάνωση βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μία «δοκιμασία» για εμάς και ισοδυναμούν με κήρυξη πολέμου.

Ωστόσο τόνισε πως αυτό το «μεγάλο πλήγμα» των επιθέσεων σε συσκευές επικοινωνίας δεν θα οδηγήσει στην πτώση της Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ παραβίασε «κόκκινες γραμμές» με τις επιθέσεις αυτές, τόνισε ο Νασράλα.

Μάλιστα, την ώρα της προβολής η ομιλία του Νασράλα μαχητικά αεροσκάφη ακούγονταν να πετούν πάνω από την Βηρυτό σπάζοντας το φράγμα του ήχου αλλά και το ηθικό των Λιβανέζων. Ταυτόχρονα προχωρούσαν σε αντίμετρα όπως θα δείτε στο δεύτερο βίντεο πάνω από τη Βηρυτό σε μια επίδειξη δύναμης.

ΗΠΑ: Να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις «τρομοκρατικές» επιθέσεις

Η αμερικανική διπλωματία κάλεσε χθες τη λιβανική παράταξη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις «τρομοκρατικές επιθέσεις» εναντίον του Ισραήλ, μετά τα δυο κύματα πολύνεκρων εκρήξεων τηλεπικοινωνιακών συσκευών του σιιτικού κινήματος, την ευθύνη για τις οποίες αυτό το τελευταίο επιρρίπτει στο Ισραήλ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολά Χασάν Νασράλα «θα μπορούσε να τερματίσει τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ και σας εγγυώμαι πως, εάν το έκανε, θα επιμέναμε στο Ισραήλ πως είναι ανάγκη να διατηρηθεί η ηρεμία κι από τη δική του πλευρά», είπε σε διαπιστευμένους συντάκτες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο εκπρόσωπός του Μάθιου Μίλερ.

«Αυτό που πρέπει να συγκρατηθεί είναι πως δεν σταματά τις τρομοκρατικές επιθέσεις», επέμεινε.

«Όσο η Χεζμπολά εξαπολύει τρομοκρατικές επιθέσεις στην άλλη πλευρά των συνόρων (του Λιβάνου με το Ισραήλ), φυσικά το Ισραήλ θα διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις για να αμυνθεί, όπως θα έκανε οποιαδήποτε άλλη χώρα», δήλωσε ο Μάθιου Μίλερ.

Οι ΗΠΑ έχουν εγγράψει από το 1997 τη Χεζμπολάχ στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων, της επιβάλλουν οικονομικές και τραπεζικές κυρώσεις. Από το 2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζει επίσης τον ένοπλο βραχίονα του λιβανικού κινήματος «τρομοκρατική» οργάνωση.

«Συνεχίζουμε να πιέζουμε όλα τα μέρη να αποφύγουν κλιμάκωση της σύρραξης (…) έναν πόλεμο που ξέρουμε ότι θα πλήξει τα συμφέροντα όλων των πλευρών», είπε ο κ. Μίλερ.

🚨 Happening now: intensive airstrikes on Hezbollah terror targets in Lebanon. pic.twitter.com/AIOVPkHSc5 — Israel War Room (@IsraelWarRoom) September 19, 2024

Γαλλία: Υπάρχει διπλωματικός δρόμος

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απευθύνθηκε άμεσα χθες βράδυ στους πολίτες του Λιβάνου, με βίντεο στα social media για να τονίσει πως «υπάρχει διπλωματικός δρόμος» ακόμη και «ο πόλεμος δεν είναι αναπόφευκτος».

«Η κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», σημείωσε ο αρχηγός του κράτους της Γαλλίας, καθώς η ένταση έχει ανέβει κατακόρυφα μετά τις πολύνεκρες εκρήξεις χιλιάδων συσκευών επικοινωνίας του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που η προσκείμενη στο Ιράν παράταξη αποδίδει στο Ισραήλ.

«Τίποτα, καμιά περιφερειακή περιπέτεια, κανένα ιδιωτικό συμφέρον, καμιά πίστη σε οποιαδήποτε υπόθεση δεν αξίζει να ξεσπάσει σύρραξη στον Λίβανο», επέμεινε ο πρόεδρος της Γαλλίας, διαβεβαιώνοντας πως η χώρα του θα παραμείνει στο «πλευρό» των πολιτών του κράτους της Μέσης Ανατολής.