Λίβανος: Τριάντα νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό κατά τη διάρκεια ομιλίας του Ναΐμ Κάσεμ

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από επιθέσεις του Ισραήλ στην επαρχία Μπααλμπέκ-Χερμέλ στον Λίβανο στην κοιλάδα Μπεκάα, ενώ πολλοί βομβαρδισμοί έπληξαν τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού.

Περίπου 20 ισραηλινά χτυπήματα στην επαρχία Μπααλμπέκ-Χερμέλ στοίχισαν τη ζωή σε 30 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 35, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης του Λιβάνου Μπαχρίρ Χοντρ με ανάρτηση στο X. Παράλληλα, ο στρατός του Ισραήλ δεν έκανε αμέσως σχόλια.

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν επίσης προπύργια της Χεζμπολάχ στις νότιες συνοικίες της λιβανέζικης πρωτεύουσας. Τουλάχιστον τέσσερις επιδρομές στόχευσαν την περιοχή σήμερα, αφού ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από διάφορες τοποθεσίες.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα ή λεπτομέρειες από τους βομβαρδισμούς αυτούς στην Βηρυτό.

Aftermath of Israeli bombardment in Al-Manshiyeh Street in the Burj al-Barajneh area in the southern suburbs of Beirut. pic.twitter.com/F3HJ3bOooE