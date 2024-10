Λίβανος: Βίντεο από την στιγμή που ο στρατός του Ισραήλ ανατινάζει τζαμί

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που ο στρατός του Ισραήλ ανατινάζει τζαμί στον Λίβανο.

Μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς που έκανε χθες το βράδυ το Ισραήλ σε υποδομές της Χεζμπολάχ, σήμερα (06.10.2024) οι IDF ανατίναξαν και ένα τζαμί στο νότιο Λίβανο που η οργάνωση το είχε μετατρέψει σε αποθήκη οπλισμού.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, μέσα σε δευτερόλεπτα το τζαμί έγινε σκόνη.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν από την συγκεκριμένη επίθεση υπάρχουν τραυματίες.

Δείτε το βίντεο:

🇮🇱IDF BEGINS DEMOLISHING MOSQUES IN SOUTHERN LEBANON



The IDF has started demolishing mosques in southern Lebanon, which it claims were used to incite anti-Jewish hate and conceal weapons intended for attacks on Israel.



Source: Israel Today pic.twitter.com/Q61dzaLyjP