Μία έκρηξη συγκλόνισε προάστιο της Βηρυτού, της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Οι πρώτες πληροφορίες από τον Λίβανο απέδιδαν την έκρηξη σε χτύπημα ισραηλινού drone εναντίον συγκροτήματος κατοικιών.

Ταχύτατα πλάνα από την έκρηξη και την φωτιά που προκλήθηκε στο προάστιο της Βηρυτού έκαναν τον γύρο του κόσμου, με τη βοήθεια και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν έλειψαν μάλιστα οι εκτιμήσεις πως ένα τέτοιο χτύπημα, πιθανότατα από το Ισραήλ, συνιστά κλιμάκωση των συγκρούσεων με την εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ.

#BREAKING: Explosion heard in Beirut. Initial reports of a drone attack. A strike this deep in #Lebanon would represent a considerable escalation in #Israel‘s campaign against #Hezbollah. Video coming in below. pic.twitter.com/2uByiFI08z — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) January 2, 2024

Λίγη ώρα αργότερα όμως άρχισαν να φτάνουν οι πρώτες αναφορές για τον στόχο της επίθεσης: ήταν στελέχη της Χαμάς, μεταξύ των οπίων φέρεται να βρίσκεται και ο Σαλέχ αλ-Αρούρι, ένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του Πολιτικού Γραφείου της οργάνωσης.

Ο αλ-Αρούρι θεωρείται το Νο 2 στην ηγεσία της Χαμάς, φέρεται να είναι εκ των ιδρυτών του στρατιωτικού σκέλους της οργάνωσης και ήταν ένας από τους συνδέσμου της με το Ιράν.

#BREAKING: 🚨🚨 A huge deal: the deputy head of #Hamas‘ politburo Saleh al-Arouri has reportedly been killed in #Lebanon tonight. The U.S. government had a Rewards for Justice out for him for $5 million. He is a founder of #Hamas‘ military wing as well as one of Hamas’ closest… pic.twitter.com/Ot7JO4sZjK — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) January 2, 2024

Πηγές του Λιβάνου που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters φέρονται να επιβεβαιώνουν πως στο κτίριο που χτυπήθηκε βρισκόταν γραφεία της Χαμάς, πιστοποιώντας επιπλέον πως υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών.