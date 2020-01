Λιβύη: Ο Σάρατζ συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρέσβη στην Τουρκία

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης Φάγεζ αλ Σάρατζ είχε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έφθασε από τη Μόσχα, συνομιλίες με τον Αμερικανό πρεσβευτή Ντέιβιντ Σάτερφιλντ, μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, επικαλούμενο ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Άγκυρα.

Προφανώς αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αποτυχία συμφωνίας στην Μόσχα, ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές της Λιβύης, για κατάπαυση του πυρός.

Η συνάντηση του Σάρατζ με τον Αμερικανό Πρέσβη σχολιάστηκε δυσμενώς από δυνάμεις που απηχούν τις θέσεις του Στρατάρχη Χάφταρ.

“Ο άνθρωπος δεν έχει αυτοσεβασμό. Συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρέσβη στην Τουρκία. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει Αμερικανός Πρέσβης στην Λιβύη. Αλλά φαίνεται πως ο αλ Σάρατζ έχει γίνει πράκτορας υποτέλειας του Ερντογάν πετώντας την κυριαρχία της Λιβύης στη σκόνη”, ανέφεραν στον λογαριασμό τους στο Twitter.

The man has no self respect

Meeting the US ambassador to Turkey.

Note there is a US ambassador to Libya.

But it seem al-Sarraj has become a agent of a vassal state of #Erdogan.

Throwing the sovereignty of #Libya to the dust #libya #GNA pic.twitter.com/ZGr3saJHKo

— M.LNA (@LNA2019M) January 14, 2020