Λιβύη: “Πόλεμος” Τουρκίας με Χάφταρ! Ερντογάν: Θα του δώσουμε το μάθημά του!

Στο περιθώριο του εμφυλίου πολέμου στον οποίο έχει βυθιστεί η Λιβύη από το 2011, τις τελευταίες ώρες έχει ξεσπάσει ακόμη ένας «πόλεμος»: αυτός ανάμεσα στον Χαλίφα Χάφταρ, επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού και την Τουρκία.

Η Άγκυρα άλλωστε έχει επιλέξει εδώ και μήνες με ποια πλευρά “είναι” στη Λιβύη: με την κυβέρνηση της Τρίπολης που έχει επικεφαλής τον Φαγέζ αλ Σάρατζ, με τον οποίο ο Ερντογάν υπέγραψε την παράνομη συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο.

Ο Χάφταρ αποφάσισε να τα ξημερώματα να εγκαταλείψει τη Μόσχα, όπου γίνοταν οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη, και να μην υπογράψει τη συμφωνία που προώθησαν Τουρκία και Ρωσία. Και εγκαταλείποντας τη Μόσχα και εξηγώντας τους λόγους που τον ανάγκασαν να πάρει αυτή την απόφαση, ο στρατάρχης εξαπέλυσε μύδρους κατά της Τουρκίας.

“Θα πάρει το μάθημά του” ήταν η πρώτη αντίδραση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην αποχώρηση του Χάφταρ από τις συνομιλίες στη Μόσχα. Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε τον Λίβυο στρατάρχη πως “δραπέτευσε” από τη διαπραγμάτευση και πως η Τουρκία θα του δώσει το μάθημά του αν δεν σταματήσει να είναι επιθετικός προς την κυβέρνηση Σάρατζ!

“Δεν θα διστάσουμε ποτέ να δώσουμε στον πραξικοπηματία Χάφταρ το μάθημα που του αξίζει, αν συνεχίσει τις επιθέσεις του εναντίον της νόμιμης διοίκησης και εναντίον των αδελφών μας στη Λιβύη”, είπε ο Ερντογάν, απειλώντας ευθέως τον ισχυρό άνδρα της ανατολικής Λιβύης και αντίπαλο του… φίλου του, Φαγέζ αλ Σάρατζ.

“Αν η Τουρκία δεν είχε επέμβει, ο πραξικοπηματίας Χάφταρ θα είχε καταλάβει όλη τη Λιβύη, εγκλωβίζοντας τους Λίβυους στα νύχια των διώξεων”, είπε επίσης ο Ερντογάν σύμφωνα με το Anadolu. Και για να μην… ξεχνιώμαστε, αφού μιλούσε και σε κομματικό ακροατήριο (σ.σ. στην κοινοβουλευτική ομάδα του AKP) ο Ερντογάν είπε πως “η Τουρκία δεν έχει ιμπεριαλιστικές επιθυμίες στη Συρία, τη Λιβύη και η Μεσόγειο” αλλά το μόνο που θέλει είναι “να προστατεύσει τα δικαιώματά της και τους “αδερφούς” της”.

“Τούρκος” και ο Τσαβούσογλου

Κατηγορίες που δεν άργησαν να… φτάσουν και στ’ αυτιά της Τουρκίας, με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να γίνεται «μπαρούτι» και να κατηγορεί τον Χάφταρ πως θέλει να συνεχιστεί ο εμφύλιος στη Λιβύη!

Η απόφαση του Χαλίφα Χάφταρ να μην υπογράψει την συμφωνία εκεχειρίας με την κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Λιβύης δείχνει ποιος θέλει πόλεμο και ποιος θέλει ειρήνη στην χώρα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στην Άγκυρα, ο Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι η Τουρκία έκανε ό,τι μπορούσε για να διασφαλίσει μία εκεχειρία. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη γίνει η Διάσκεψη για τη Λιβύη που σχεδιάζει για τις 19 Ιανουαρίου στο Βερολίνο η Άνγκελα Μέρκελ και εξαιτίας της οποίας κλήθηκε εσπευσσμένα στο Βερολίνο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αν ο Χάφταρ συνεχίσει να ενεργεί με τον τρόπο αυτόν, η σύνοδος κορυφής για την Λιβύη που σχεδιάζεται να διεξαχθεί στο Βερολίνο την Κυριακή δεν θα έχει νόημα, τόνισε ο Τσαβούσογλου.

Χάφταρ: Άπληστη η Τουρκία, η Λιβύη στους Λίβυους!

Η πλευρά Χάφταρ, μέσω ενός λογαριασμού στο twitter που υποστηρίζει τον στρατάρχη και τον Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) διεμήνυσε πως η συμφωνία που παρουσιάστηκε δεν μπορεί να γίνει δεκτή γιατί με αυτή η Τουρκία επιχειρεί να βάλει «πόδι» στη Λιβύη.

«Ο Χάφταρ και η αντιπροσωπεία του έφυγαν από τη Μόσχα και δεν υπέγραψαν καμία συμφωνία σε βάρος των ηρωικών θυσιών και των φιλοδοξιών των Λίβυων για σωτηρία. Δεν θα υπογραφεί (η συμφωνία) για πολλούς λόγους, ο κυριότερος είναι η πρόθεση της Τουρκίας να επιβληθεί στη Λιβύη ώστε να νομιμοποιήσει το παράνομο μνημόνιο (σ.σ. τη συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα που υπέγραψαν ο Ερντογάν και ο αντίπαλος του Χάφταρ, ο Φάγεζ αλ Σάρατζ). Η Λιβύη για τους Λίβυους», αναφέρεται σε δυο μηνύματα στον λογαριασμό M.LNA στο twitter που υποστηρίζει τον Χάφταρ.

#Haftar and his accompanying delegation have left #Moscow tonight and there will be no signing on any document at the expense of the heroic sacrifices and aspirations of the Libyans to salvation and prevent the army.#LNA #Libya pic.twitter.com/3SPXroEwnh — M.LNA (@LNA2019M) January 13, 2020

There will not be any signing for several reasons, the most important of which is the ill intention of #Turkey by imposing itself as a party in #Libya to legislate the illegal #MoU.#Libya is for the Libyans pic.twitter.com/O3fM5sHUgG — M.LNA (@LNA2019M) January 13, 2020

Στον ίδιο λογαριασμό υπάρχει και δήλωση που αποδίδεται στον ίδιο τον Χάφταρ και η οποία αναφέρει: «Το κείμενο που μου παρουσιάστηκε είναι απάτη και προδοσία, το οποίο το GNA (σ.σ. η κυβέρνηση της Τρίπολης με επικεφαλής των Σάρατζ) είναι πάντα πρόθυμη να υπογράψει, αλλά τα δικά μας αληθινά λιβυκά χέρια, δεν θα μπορούσαν ποτέ (να την υπογράψουν). Ζούμε με τιμή και θα πεθάνουμε με τιμή».

General commander of Libyan National Army.

The document presented in front of me was a document of sham and betrayal, something the #GNA are always happy to sign, but our real Libyan hands could never.

We live in honor and we die with honor.#Libya #LNA #Hafter pic.twitter.com/Ijzi8QHVpd — M.LNA (@LNA2019M) January 13, 2020

Σε άλλο μήνυμα, αναφέρεται πως η πλευρά Χάφταρ είναι ακόμα ανοιχτή στο ενδεχόμενο να υπογράψει μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός, αρκεί αυτή να σταματά την αιματοχυσία, να οδηγεί στην εξάλειψη της τρομοκρατίας, τη διάλυση των πολιτοφυλακών και στην επιστροφή της νομιμότητας για τη Βουλή της Λιβύης (με έδρα το Τομπρούκ). «Αλλά οι έντιμες επιθυμίες μας συγκρούστηκαν με την ατζέντα της άπληστης Τουρκίας».

We are open to any deal that saves bloodshed on a basis of the elimination of terrorism, the dissolution of militias, and the return to the legitimacy of the people #HoR within a Libyan-Libyan framework, but our honorable desires collided with the agenda of the Turkish greed. pic.twitter.com/N3chTAbGAM — M.LNA (@LNA2019M) January 13, 2020

Με τις πληροφορίες, μετά την αποχώρηση του Χάφταρ από τη Μόσχα, να αναφέρουν πως βρίσκονται σε εξέλιξη νέες εχθροπραξίες στην Τρίπολη, ο λογαριασμός που στηρίζει τον στρατάρχη ανέβασε ένα σοκαριστικό video. Όπως αναφέρεται, πολίτες στην πρωτεύουσα της Λιβύης προσπάθησαν να διαδηλώσουν κατά της κυβέρνησης Σάρατζ αλλά «παραστρατιωτικοί» και «τρομοκράτες» άνοιξαν πυρ εναντίον τους.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια μετέδωσε ότι οι εχθροπραξίες στη Λιβύη ξανάρχισαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα νότια της Τρίπολης. Παράλληλα το Reuters μετέδωσε ότι ο στρατός του Χάφταρ διατράνωσε μέσω Facebook πως είναι «έτοιμος και αποφασισμένος» να επιτύχει τη «νίκη» στην αναμέτρηση με τις παραστρατιωτικές οργανώσεις που δηλώνουν πίστη στην κυβέρνηση της Τρίπολης.

Με πληροφορίες και από sputniknews.com