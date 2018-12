Λιβύη: Τρεις νεκροί από την επίθεση στο υπ. Εξωτερικών

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, μπροστά από το κτίριο εξερράγη βόμβα που ήταν τοποθετημένη σε αυτοκίνητο. Στο εσωτερικό του κτιρίου ξέσπασαν μάχες με «τρεις ή τέσσερις επιτιθέμενους». Μια δεύτερη έκρηξη, που «έγινε από καμικάζι», σημειώθηκε στον 2ο όροφο πρόσθεσε η πηγή.

#Breaking Explosion at the Foreign Ministry in #Tripoli. Huge smoke can be seen. Casualties reported. #Libya pic.twitter.com/TbKXz2Oyvo

— Nadia Ramadan (@NadiaR_LY) 25 Δεκεμβρίου 2018