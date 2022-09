Η Λιζ Τρας έφτασε στη Ντάουνινγκ Στριτ ως η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας και πήρε τη θέση του Μπόρις Τζόνσον, βγάζοντας το πρώτο διάγγελμα της έξω από το διάσημη μαύρη πόρτα του Νούμερου 10 στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Η Λιζ Τρας απέτισε φόρο τιμής στον προηγούμενο πρωθυπουργό της Βρετανίας, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «ήταν ένας πρωθυπουργός με τεράστια συνέπεια», έδωσε τα πρώτα στοιχεία και σκιαγράφησε τις άμεσες προτεραιότητες της πολιτικής που θα ακολουθήσει.

Πρώτα απ΄ όλα υποσχέθηκε περικοπές φόρων για την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης του κόστους ζωής αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων.

Δεύτερον δεσμεύτηκε ότι μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με πληροφορίες σκέφτεται να παγώσει τις τιμές ενέργειας καθώς από την 1η Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο να αυξηθούν κατά 80%.

Τέλος υποσχέθηκε να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της χώρας με τις πολύωρες καθυστερήσεις στην περίθαλψη των ασθενών.

“I am honoured to take on this responsibility at a vital time for our country”



Prime Minister Liz Truss pays tribute to her predecessor Boris Johnson, saying “history will see him as a hugely consequential prime minister”https://t.co/OQz26NZg1U pic.twitter.com/S4ljauAkTU