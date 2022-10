Προσπαθώντας να καθησυχάσει τη Βρετανία για την αρχική μείωση των φόρων και τη μετέπειτα «κωλοτούμπα» της, η πρωθυπουργός, Λιζ Τρας, δεσμεύθηκε σήμερα να οδηγήσει τη χώρα εν μέσω «φουρτουνιασμένων ημερών» και να μεταμορφώσει την οικονομία της.

Ο πρώτος μήνας της Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία της Βρετανίας κρίνεται… χαοτικός και η ίδια προσπάθησε να αποκαταστήσει την εξουσία της σε ένα κόμμα σε εξέγερση, ειδικά μετά την «κωλοτούμπα» του υπουργού Οικονομικών, Κουάζι Κουάρτενγκ, όταν ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το αρχικό σχέδιό του να καταργήσει τον υψηλό συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, ένα μέτρο που είχε παρουσιαστεί στις 23 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του «μίνι προϋπολογισμού» και είχε δεχτεί πολλές επικρίσεις.

Απευθυνόμενη στους βουλευτές και στα μέλη των Συντηρητικών σε ένα ετήσιο συνέδριο που επισκιάστηκε από τους εσωτερικούς καβγάδες και τη σύγχυση για την ακολουθητέα πολιτική, η Τρας επιδίωξε να καθησυχάσει τους επενδυτές ότι το σχέδιό της θα επανεκκινήσει την ανάπτυξη και θα ενώσει μια διαιρεμένη χώρα.

«Συγκεντρωθήκαμε εδώ σε μια κρίσιμη στιγμή για το Ηνωμένο Βασίλειο. Περνάμε φουρτουνιασμένες μέρες», είπε, αναφερόμενη στην πανδημία της COVID-19, στον πόλεμο στην Ουκρανία και τον θάνατο της μακροβιότερης μονάρχη, της βασίλισσας Ελισάβετ.

«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, χρειάζεται να ανεβάσουμε ταχύτητα. Είμαι αποφασισμένη να κινήσω τη Βρετανία, να μας κινήσω μέσα στην καταιγίδα και να μας βάλω σε μια ισχυρότερη βάση».

Το συνέδριο, που αναμενόταν να είναι η δοξαστική στέψη της Τρας αφότου έγινε πρωθυπουργός στις 6 Σεπτεμβρίου, μετατράπηκε σε προσωπικό εφιάλτη, αφού ανακοίνωσε μια νέα οικονομική πολιτική που προκάλεσε μια κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών.

Η απόπειρά της να μειώσει τους φόρους κατά 45 δισ. στερλίνες και να αυξήσει τον κρατικό δανεισμό προκάλεσε την κατακόρυφη πτώση των αγορών και έφερε το κόμμα της αντιμέτωπο με μια ενδεχόμενη εκλογική κατάρρευση.

Αναγκασμένη να πάρει πίσω την κατάργηση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή, η Τρας προκλήθηκε στη συνέχεια ανοιχτά από βουλευτές και υπουργούς και για άλλους τομείς της πολιτικής, σε έντονη αντίθεση με την αίσθηση πειθαρχίας που επιδείχθηκε την περασμένη εβδομάδα στο συνέδριο του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος, που τώρα διαθέτει ένα καθαρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις.

Καθώς η Τρας ξεκινούσε την ομιλία της σήμερα, δύο διαδηλωτές για το κλίμα από την Greenpeace ύψωσαν ένα πανό ρωτώντας: «Ποιος ψήφισε γι’ αυτό;», μια αναφορά στο γεγονός πως η Τρας στοχεύει σε μια ριζικά διαφορετική κατεύθυνση για τη Βρετανία μετά την εκλογή της από περίπου 170.000 κομματικά μέλη και όχι από το σύνολο των ψηφοφόρων.

«Η μείωση των φόρων είναι το σωστό πράγμα που πρέπει να κάνουμε, ηθικά και οικονομικά», είπε η Τρας και πρόσθεσε πως η κλίμακα της πρόκλησης είναι «τεράστια».

Η στροφή 180 μοιρών της Βρετανίδας πρωθυπουργού για τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή ενθάρρυνε κάποιους στο κόμμα της, που είναι πιθανό τώρα να αντισταθούν στις περικοπές δαπανών, καθώς η κυβέρνηση αναζητά τρόπους να χρηματοδοτήσει το σύνολο του δημοσιονομικού προγράμματος.

Αυτό κινδυνεύει όχι μόνο να διαλύσει τη «ριζοσπαστική» ατζέντα της αλλά και να εγείρει την προοπτική πρόωρων εκλογών.

Αφού εισήλθε στην αίθουσα του συνεδρίου καταχειροκροτούμενη από τους όρθιους συνέδρους, υπό τους ήχους του “Movin’ On Up” των M People, η Τρας είπε πως θέλει να οικοδομήσει μια «νέα Βρετανία για τη νέα εποχή».

She chose 'Movin' On Up' for her entrance song. Trying to distance herself from the last 12 years of Tory failure? It won't work. pic.twitter.com/Q1qZ0U3l9b

Όμως, αντέδρασε μέχρι και ο τραγουδιστής των M People, ο Μάικλ Πίκερινγκ, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του ότι «δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε από το να χρησιμοποιεί το τραγούδι μας», λέγοντας ότι «δεν θέλω να είναι το soundtrack των ψεμάτων της».

So apparently we can't stop Truss walking out to our song, very weird! So sad it got used by this shower of a government. BTW Truss labour used it with permission in 90's. I don't want my song being a soundtrack to lies.