Η Βρετανία δήλωσε σήμερα πως δεν ερρίφθησαν ρωσικά προειδοποιητικά πυρά εναντίον ενός πλοίου του βρετανικού πολεμικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα και πως δεν δέχεται τους ισχυρισμούς ότι έπεσαν βόμβες στην πορεία πλεύσης του.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά σε ένα αντιτορπιλικό του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού μετά την είσοδό του σε ρωσικά χωρικά ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα, και ένα ρωσικό αεροσκάφος έριξε βόμβες στην πορεία πλεύσης του ως προειδοποίηση.

“Πιστεύουμε πως οι Ρώσοι έκαναν γυμνάσια με πυροβολικό στη Μαύρη Θάλασσα, και παρείχαν στη ναυτική κοινότητα προηγούμενη προειδοποίηση για τη δραστηριότητά τους”, ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε μια ανακοίνωση στο Twitter.

‘Δεν ερρίφθησαν πυρά προς το HMS Defender και δεν δεχόμαστε τον ισχυρισμό ότι έπεσαν βόμβες στην πορεία πλεύσης του”.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας δήλωσε πως το HMS Defender έπλεε σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη διαδρομή από την Οδησσό, στην Ουκρανία, προς τη Γεωργία.

“Σήμερα το πρωί, το HMS Defender πραγματοποιούσε διέλευση ρουτίνας από την Οδησσό προς τη Γεωργία μέσω της Μαύρης Θάλασσας”, ανέφερε σε μια δήλωση ο Ουάλας.

“Όπως είναι το κανονικό για αυτή τη διαδρομή, το HMS Defender εισήλθε σε διεθνώς αναγνωρισμένο διάδρομο διαχωρισμού κυκλοφορίας. Εξήλθε από αυτόν τον διάδρομο με ασφάλεια στις 09:45 BST (βρετανική θερινή ώρα). Όπως συμβαίνει συνήθως, ρωσικά σκάφη παρακολούθησαν τη διέλευσή του και αντιλήφθηκε γυμνάσια στην ευρύτερη περιοχή”.

