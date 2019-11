Λονδίνο: Δύο και επισήμως οι νεκροί πολίτες της τρομοκρατικής επίθεσης!

Στο Λονδίνο η αστυνομία κλήθηκε λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Παρασκευής (29.11.2019) στη Γέφυρα, όπου ένας άνδρας είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε ανυποψίαστους ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, δύο από τα θύματα που ενεπλάκησαν στην επίθεση και είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, τελικά κατέληξαν.

Τη συμπαράστασή του σε όλα τα θύματα του περιστατικού, αλλά και στις οικογένειές τους, εξέφρασε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΕΣ!

Major Incident: A man has been restrained by members of the public and shot by police on London Bridge. A large knife has be seen being taken from the scene. Reports of one person killed (unknown source of video) #londonbridge pic.twitter.com/dxhOrV9Ort

