Λονδίνο: “Υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι! Ήρωες οι πολίτες”! video

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται ορισμένοι από τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν σήμερα το απόγευμα, στην επίθεση που σημειώθηκε στη Γέφυρα στο Λονδίνο, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας Σαντίκ Καν.

«Επιβεβαιώθηκε ότι ένας αριθμός ανθρώπων τραυματίστηκε στην επίθεση, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά», είπε ο Καν μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Θα παραμείνουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι απέναντι στην τρομοκρατία. Εκείνοι που επιδιώκουν να μας επιτεθούν και να μας διχάσουν δεν θα τα καταφέρουν ποτέ», συνέχισε, καλώντας τους Λονδρέζους να «επαγρυπνούν».

Ο δήμαρχος έπλεξε το εγκώμιο των απλών πολιτών που επέδειξαν «συγκλονιστικό ηρωισμό» και αφόπλισαν τον δράστη ο οποίος πρόλαβε να τραυματίσει πολλούς ανθρώπους.

«Το αξιοσημείωτο στις εικόνες που είδαμε είναι ο συγκλονιστικός ηρωισμός των απλών πολιτών που κυριολεκτικά έτρεξαν καταπάνω στον κίνδυνο, χωρίς να ξέρουν τι αντιμετωπίζουν», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι ο δράστης ήταν ζωσμένος με έναν ψεύτικο εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο Καν επισήμανε όμως ότι εκείνη τη στιγμή, ο κόσμος που έτρεξε να σταματήσει τον δράστη στο Λονδίνο δεν το γνώριζε αυτό.

Σύμφωνα με τον Καν, η επίθεση φαίνεται ότι ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, καθώς η αστυνομία δεν αναζητά κάποιον άλλον ύποπτο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΕΣ!

Major Incident: A man has been restrained by members of the public and shot by police on London Bridge. A large knife has be seen being taken from the scene. Reports of one person killed (unknown source of video) #londonbridge pic.twitter.com/dxhOrV9Ort

— Jay White (@jaywhite_1) November 29, 2019