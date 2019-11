Συναγερμός! Πυροβολισμοί στην Γέφυρα του Λονδίνου!

Νεκρός από τα πυρά αστυνομικών έπεσε ένας άνδρας στην Γέφυρα του Λονδίνου. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 16.30 όταν η βρετανική αστυνομία δήλωσε ότι ένας άνδρας φέρεται να πυροβολήθηκε σε επεισόδιο στη Γέφυρα του Λονδίνου, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Αρχικά, ακούστηκαν πυροβολισμοί και έτσι αποφασίστηκε ο πλήρης αποκλεισμός της περιοχής και η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του BBC είδε ομάδα ανδρών να δίνουν μάχη σώμα με σώμα και όταν έφτασε η αστυνομία ακούστηκαν πυροβολισμοί. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε είπε ότι άκουσε πέντε ή έξι πυροβολισμούς στην Γέφυρα του Λονδίνου και κόσμος έτρεχε πανικόβλητος φωνάζοντας ότι ο δράστης κρατούσε μαχαίρι. Σε βίντεο που ανέβηκαν ήδη στο twitter απεικονίζονται καρέ – καρέ όλα όσα έγιναν. Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο και για τραυματίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΕΣ!

Δείτε την στιγμή των πυροβολισμών και ζωντανή εικόνα από το Λονδίνο

BREAKING: At least one person shot and seriously injured by armed police on London bridge z after a reported possible stabbing attack.

(Credit @ArchieScarboro ) pic.twitter.com/rGmka6JbZ1 — News_Executive (@News_Executive) November 29, 2019

.@myldn reporter @CharliellJones is at London Bridge right now. His video shows armed officers moving towards the area before they tell everyone to 'get inside' #LondonBridge pic.twitter.com/lQSr1oGGxP — Sam Truelove (@samtruelove1) November 29, 2019

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za — Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019

Gunshots heard on London Bridge. Huge amount of police. pic.twitter.com/U6Qo7kd1zI — Ahmad Yousef (@EgyptianPlayers) November 29, 2019