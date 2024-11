Λονδίνο: Συναγερμός για ύποπτο πακέτο κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ – Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη

Βρετανοί αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο νότιο Λονδίνο μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου πακέτου, δήλωσαν σήμερα Παρασκευή (22.11.24) οι αρχές, όπως μετέδωσε το Reuters.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές ανέφεραν πως οι αστυνομικοί ερευνούν ένα ύποπτο πακέτο που εντοπίστηκε κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στο Νάιν Ελμς, στο Λονδίνο.

Η περιοχή αποκλείστηκε, με πυροτεχνουργούς να εντοπίζουν το ύποπτο πακέτο και στη συνέχεια να πραγματοποιούν ελεγχόμενη έκρηξη.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο «δυνατός κρότος» που αναφέρθηκε στην περιοχή πριν από λίγο ήταν μία ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε από αξιωματικούς», δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου στο X.

We can confirm that the ‘loud bang’ reported in the area a short time ago was a controlled explosion carried out by officers.



Enquiries are still ongoing and cordons will remain in place for the time being.