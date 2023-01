Ένας τεχνίτης που προσπαθούσε να εγκαταστήσει ένα τηλεσκοπικό ουρητήριο σε δρόμο του Λονδίνου σκοτώθηκε αφού τον καταπλάκωσε ο μηχανισμός αυτός, ανακοίνωσε η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Το τηλεσκοπικό ουρητήριο μαζεύεται και κρύβεται στο έδαφος όταν δεν χρησιμοποιείται.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης επειγόντων κλήθηκαν νωρίς το απόγευμα να βοηθήσουν τον άνδρα ο οποίος συνεθλίβη ενώ εργαζόταν στο ουρητήριο, ανέφερε η Σκότλαντ Γιαρντ. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι διασώστες, δεν μπόρεσαν να τον σώσουν.

