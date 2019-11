Λονδίνο: Την επιτροπή έκτακτης ανάγκης “Cobra” συγκάλεσε ο Μπόρις Τζόνσον

“Η Βρετανία ποτέ δεν θα φοβηθεί”, διεμήνυσε ο Μπόρις Τζόνσον μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες της Ντάουνινγκ Στριτ.

Το περιστατικό στη Γέφυρα της βρετανικής πρωτεύουσας, και στο οποίο αποδόθηκε το στίγμα της “τρομοκρατικής ενέργειας”, στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ενώ κι ο δράστης έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Τζόνσον – Λονδίνο: “Δ εν τρομοκρατούμαστε – Οι βρετανικές αξίες θα επικρατήσουν”

“Η Βρετανία ποτέ δεν θα φοβηθεί, δεν θα διαιρεθεί, δεν θα τρομοκρατηθεί από τέτοιου είδους επιθέσεις και οι βρετανικές αξίες θα επικρατήσουν”, δήλωσε από τη Ντάουνινγκ Στριτ ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, πληροφορηθείς για την τρομοκρατική επίθεση στη Γέφυρα του Λονδίνου.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι όσοι εμπλέκονται στο έγκλημα και στην επίθεση θα κυνηγηθούν και θα δικαστούν, ενώ εξήρε την “γενναιότητα” των υπηρεσιών άμεσης επέμβασης και πολιτών που παρενέβησαν άμεσα.

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός προέτρεψε όλους να είναι σε εγρήγορση, καθώς “δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε τι συνέβη το 2017 στο ίδιο σημείο της πόλης” και εξέφρασε την ελπίδα όλοι να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους όσο το δυνατό γρηγορότερα.

Εξέφρασε, δε, τη συμπαράστασή του στα θύματα του περιστατικού αλλά και στις οικογένειές τους.

Λονδίνο: Τα λεπτά του τρόμου και του πανικού



Στο Λονδίνο η αστυνομία κλήθηκε λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Παρασκευής (29.11.2019) στη Γέφυρα, όπου ένας άνδρας είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε ανυποψίαστους ανθρώπους.

Έξι περαστικοί πάλεψαν μαζί του, τον ακινητοποίησαν και του άρπαξαν το μαχαίρι. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, αστυνομικοί απομακρύνουν έναν άνδρα από τον ύποπτο και ένας αξιωματικός τον βάζει στο στόχαστρο. Ακούγονται δύο πυροβολισμοί και ο ύποπτος σταματάει να κινείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΕΣ!

BREAKING NEWS. The Times Newspaper reports exclusively that the London Bridge attacker was a convicted Jihadist terrorist who was released with a 'tag' & was supposed to give a talk on his 'rehabilitation' moments before he carried out attack. #TwitterKurds pic.twitter.com/henqFpwY6W — @Hevallo (@Hevallo) November 29, 2019

Major Incident: A man has been restrained by members of the public and shot by police on London Bridge. A large knife has be seen being taken from the scene. Reports of one person killed (unknown source of video) #londonbridge pic.twitter.com/dxhOrV9Ort — Jay White (@jaywhite_1) November 29, 2019

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν αργότερα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, δύο από τα θύματα που ενεπλάκησαν στην επίθεση και είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, τελικά κατέληξαν.

Ο Τζορτζ Ρόμπερτς, ένας μεταφραστής ο οποίος βρισκόταν στη γέφυρα τη στιγμή της επίθεσης, είπε ότι ένας άνδρας έτρεξε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα και όρμησε στο κεντρικό διαχωριστικό για να εμποδίσει τον δράστη, μαζί με πολλούς άλλους ανθρώπους.

“Εμείς τρέξαμε μακριά αλλά φαίνεται ότι τον αφόπλισε. Απίστευτη γενναιότητα”, είπε.

Ο άνδρας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικούς στη Γέφυρα του Λονδίνου έφερε επάνω του έναν ψεύτικο εκρηκτικό μηχανισμό, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Νιλ Μπάσου.

“Ο ύποπτος, ένας άνδρας, πυροβολήθηκε από τους ενόπλους αστυνομικούς και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι σκοτώθηκε επί τόπου”, είπε ο Μπάσου. “Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι (η επίθεση) θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια”, πρόσθεσε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.