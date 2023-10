Εντείνει τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας το Ισραήλ με τον πόλεμο να περνά σε δεύτερη φάση, όπως ανέφερε το Σάββατο (28.10.2023) ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Επιθέσεις είναι συνεχείς με τη Χαμάς να απαντά με ομοβροντία ρουκετών στο Τελ Αβίβ, την ώρα που οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας βαδίζουν σε τεντωμένο σκοινί.

Η χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας είναι η δεύτερη φάση του πολέμου, ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καλώντας παράλληλα τον άμαχο πληθυσμό του παλαιστινιακού θύλακα να μετακινηθεί σε ασφαλείς περιοχές.

Ο πόλεμος αυτός θα είναι δύσκολος και μακρύς, προειδοποίησε ο Νετανιάχου στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ενώ χαρακτήρισε «υποκριτές» όσους κατηγορούν το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου.

Υποσχέθηκε επίσης στις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας ότι «θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια» για την απελευθέρωση αυτών των ανθρώπων.

Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ είπε ότι ο στρατός επιφέρει βαριά πλήγματα στη Χαμάς, τονίζοντας ότι όση περισσότερη πίεση ασκείται στην παλαιστινιακή οργάνωση τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να απελευθερωθούν οι όμηροι. Επανέλαβε επίσης ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει να διευρύνει τον πόλεμο. «Όμως είμαστε προετοιμασμένοι σε όλα τα μέτωπα», πρόσθεσε.

Την πεποίθησή του ότι η χερσαία επιχείρηση μπορεί να βοηθήσει να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι όμηροι εξέφρασε και το μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου, Μπένι Γκαντζ.

Για μια νέα φάση του πολέμου έκανε λόγο ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Χέρζι Χαλεβί. «Ο πόλεμος έχει στάδια και σήμερα προχωράμε στο επόμενο στάδιο. Οι δυνάμεις μας αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας», είπε στο μήνυμά του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

The situation currently in Gaza: Ongoing air strikes, no Electricity, no water, no fuel, no internet or any means of telecommunications even for calls medical crews or civil defense. تواصل القصف على غزة مع انقطاع الكهرباء و الماء و الوقود و الاتصالات و الإنترنت pic.twitter.com/YEKSCLdhKU

Ο Χαλεβί είπε ότι για την επίτευξη των στόχων του Ισραήλ στη Γάζα «απαιτείται μια χερσαία επιχείρηση», εξηγώντας ότι «δεν υπάρχει τρόπος να καταστραφεί ο εχθρός χωρίς να μπούμε στο δικό του έδαφος».

Από την πλευρά της η Χαμάς που συνεχίζει τις επιθέσεις με ρουκέτες ζητά από το Ισραήλ να ελευθερώσει όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που βρίσκονται στις φυλακές και θα δώσει ως αντάλλαγμα τους ομήρους που κρατά.

Συγκεκριμένα η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει τους ομήρους που συνελήφθησαν κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ με αντάλλαγμα όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές.

Η Χαμάς, πάντως έχει στο πλευρό της ένα ισχυρό σύμμαχο και αυτή δεν είναι άλλη από την Τουρκίας βάζοντας φωτιά στις σχέσεις της με το Ισραήλ.

«Επαναλαμβάνω ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Το Ισραήλ προσβλήθηκε πολύ από αυτό… Το Ισραήλ είναι κατακτητής, ο Ερντογάν μιλάει καθαρά γιατί η Τουρκία δεν σας χρωστάει τίποτα», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε εκατοντάδες χιλιάδες υποστηρικτές του φορώντας το μαντίλι της Παλαιστίνης.

Ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συλλαλητηρίου υπέρ της Παλαιστίνης στην Κωνσταντινούπολη κατηγόρησε τη Δύση ότι είναι «ο κύριος ένοχος για τις σφαγές στη Γάζα».

Türkiye’s President Recep Tayyip Erdogan addresses mass rally in Istanbul to show support for Palestinians:



– I thank everyone of you for showing solidarity with Palestinians

– Our hearts are wrenched due to what is happening in Gaza

– We’ll continue to raise our voice against… pic.twitter.com/uo3N2yWoBH