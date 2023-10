Τα όσα είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο συλλαλητήριο υπέρ της Παλαιστίνης χαρακτηρίζοντας τρομοκράτη τον Νετανιάχου προκάλεσαν την αντίδραση του Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Έλι Κοέν τόνισε ότι διέταξε όλους τους διπλωματικούς εκπροσώπους της χώρας να επιστρέψουν από την Τουρκία, λόγω των «σκληρών δηλώσεων» που έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Έκανε μάλιστα και σχετική ανάρτηση το X σημειώνοντας ότι η κίνηση αυτή έγινε για να «επανεκτιμηθούν οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας».

«Δεδομένων των σοβαρών δηλώσεων που προέρχονται από την Τουρκία, διέταξα την επιστροφή διπλωματικών εκπροσώπων εκεί προκειμένου να γίνει επανεκτίμηση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας», γράφει χαρακτηριστικά.

