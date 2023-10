Χιλιάδες κόσμου βγήκαν στους δρόμους σε μαζική διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στην Κωνσταντινούπολη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επαναλαμβάνει ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση.

«Επαναλαμβάνω ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Το Ισραήλ προσβλήθηκε πολύ από αυτό. (…) Το Ισραήλ είναι κατακτητής, ο Ερντογάν μιλάει καθαρά γιατί η Τουρκία δεν σας χρωστάει τίποτα», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε εκατοντάδες χιλιάδες υποστηρικτές του φορώντας το μαντίλι της Παλαιστίνης.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο για την αλληλεγγύη που έδειξαν στους Παλαιστίνιους επισημαίνοντας ότι καρδιές όλων είναι ραγισμένες εξαιτίας όσων συμβαίνουν στη Γάζα.

«Σας ευχαριστώ όλους για την αλληλεγγύη που δείξατε στους Παλαιστίνιους. Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες εξαιτίας αυτού που συμβαίνει στη Γάζα. Θα συνεχίσουμε να υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια στις φρικαλεότητες στην Παλαιστίνη», ήταν τα λόγια του Τούρκου προέδρου προς το πλήθος που κρατούσε και σημαίες της Παλαιστίνης.

Türkiye’s President Recep Tayyip Erdogan addresses mass rally in Istanbul to show support for Palestinians:



– I thank everyone of you for showing solidarity with Palestinians

– Our hearts are wrenched due to what is happening in Gaza

