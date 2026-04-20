Λουιζιάνα: Ο 31χρονος σκότωσε τα 7 παιδιά του και τον ανιψιό του – Σοβαρά τραυματισμένη η σύζυγός του

Τα επτά παιδιά του, σκότωσε μεταξύ άλλων, ο 31χρονος δράστης του μακελειού στη Λουιζιάνα. Ο Shamar Elkins εισέβαλε σε 3 σπίτια στο Σρίβπορτ την Κυριακή και ξεκίνησε να πυροβολεί προς πάσα κατεύθυνση τραυματίζοντας θανάσιμα 8 παιδιά. Από την επίθεση με τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε και ένας 13χρονος αλλά και δύο ενήλικες γυναίκες.

Ο ιατροδικαστής, μιλώντας για τη μία από τις φονικότερες επιθέσεις με πυροβολισμούς στη Λουιζιάνα, εξήγησε πως τα θύματα ταυτοποιήθηκαν ως εξής: Τζέιλα Έλκινς, 3 ετών, Σέιλα Έλκινς, 5 ετών, Κέιλα Που, 6 ετών, Layla Pugh, 7 ετών, Markaydon Pugh, 10 ετών, Sariahh Snow, 11 ετών, Khedarrion Snow, 6 ετών, και Braylon Snow, 5 ετών.

Ο 31χρονος δράστης πυροβόλησε τα 7 παιδιά του αλλά και το ένα ανίψι του. Όλα ηλικίας από 3 έως 11 χρόνων.

Ο 13χρονος που τραυματίστηκε απλά, γλίτωσε από τους πυροβολισμούς καθώς πήδηξε από τη στέγη του σπιτιού τη στιγμή των πυροβολισμών.

Αν και έχει μερικά κατάγματα, αναμένεται να αναρρώσει.

BREAKING: Eight children were killed early this morning in a mass shooting in Shreveport, Louisiana, police said. Authorities say ten people were shot in total, with victims ranging in age from 1 to 14. The alleged gunman was later killed following a police chase. pic.twitter.com/RJRoULYAZ7 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 19, 2026

Σχετικά με τις δύο γυναίκες, η μία ήταν η σύζυγός του και μητέρα των παιδιών του. Η γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα από τους πυροβολισμούς και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η δεύτερη γυναίκα που τραυματίστηκε είναι η μητέρα του 8ου παιδιού που σκοτώθηκε.

Ο Έλκινς είχε συλληφθεί το 2019 για υποθέσεις με όπλα, σύμφωνα με αστυνομική αναφορά, αφού ένας άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο τον απείλησε με όπλο.

Ο Έλκινς τότε πυροβόλησε 5 φορές προς το όχημα.

Ο δράστης υπηρέτησε στην Εθνοφρουρά της Λουιζιάνα για 7χρόνια μέχρι τον Αύγουστο του 2020, σύμφωνα με τον Στρατό των ΗΠΑ. Δεν είχε συμμετάσχει σε αποστολή.

Ο δράστης σκοτώθηκε από πυροβολισμούς αστυνομικών, κατά τη διάρκεια καταδίωξης με κλεμμένο αυτοκίνητο.