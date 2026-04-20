Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Λουιζιάνα: Ο 31χρονος σκότωσε τα 7 παιδιά του και τον ανιψιό του – Σοβαρά τραυματισμένη η σύζυγός του

Εισέβαλε σε 3 σπίτια και πυροβόλησε τα 7 παιδιά του, το ανίψι του και δύο γυναίκες, μεταξύ αυτών και την σύζυγό του - Εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης
Ο δράστης των πυροβολισμών

Τα επτά παιδιά του, σκότωσε μεταξύ άλλων, ο 31χρονος δράστης του μακελειού στη Λουιζιάνα. Ο Shamar Elkins εισέβαλε σε 3 σπίτια στο Σρίβπορτ την Κυριακή και ξεκίνησε να πυροβολεί προς πάσα κατεύθυνση τραυματίζοντας θανάσιμα 8 παιδιά. Από την επίθεση με τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε και ένας 13χρονος αλλά και δύο ενήλικες γυναίκες.

Ο ιατροδικαστής, μιλώντας για τη μία από τις φονικότερες επιθέσεις με πυροβολισμούς στη Λουιζιάνα, εξήγησε πως τα θύματα ταυτοποιήθηκαν ως εξής: Τζέιλα Έλκινς, 3 ετών, Σέιλα Έλκινς, 5 ετών, Κέιλα Που, 6 ετών, Layla Pugh, 7 ετών, Markaydon Pugh, 10 ετών, Sariahh Snow, 11 ετών, Khedarrion Snow, 6 ετών, και Braylon Snow, 5 ετών.

Ο 31χρονος δράστης πυροβόλησε τα 7 παιδιά του αλλά και το ένα ανίψι του. Όλα ηλικίας από 3 έως 11 χρόνων.

Ο 13χρονος που τραυματίστηκε απλά, γλίτωσε από τους πυροβολισμούς καθώς πήδηξε από τη στέγη του σπιτιού τη στιγμή των πυροβολισμών.

Αν και έχει μερικά κατάγματα, αναμένεται να αναρρώσει.

Σχετικά με τις δύο γυναίκες, η μία ήταν η σύζυγός του και μητέρα των παιδιών του. Η γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα από τους πυροβολισμούς και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η δεύτερη γυναίκα που τραυματίστηκε είναι η μητέρα του 8ου παιδιού που σκοτώθηκε.

REUTERS
REUTERS/Kevin Bartram

Ο Έλκινς είχε συλληφθεί το 2019 για υποθέσεις με όπλα, σύμφωνα με αστυνομική αναφορά, αφού ένας άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο τον απείλησε με όπλο.

Ο Έλκινς τότε πυροβόλησε 5 φορές προς το όχημα.

ABC Affiliate KTBS via REUTERS
ABC Affiliate KTBS via REUTERS

Ο δράστης υπηρέτησε στην Εθνοφρουρά της Λουιζιάνα για 7χρόνια μέχρι τον Αύγουστο του 2020, σύμφωνα με τον Στρατό των ΗΠΑ. Δεν είχε συμμετάσχει σε αποστολή.

Ο δράστης σκοτώθηκε από πυροβολισμούς αστυνομικών, κατά τη διάρκεια καταδίωξης με κλεμμένο αυτοκίνητο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
295
216
150
127
95
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αυτοδυναμία για τον Ρούμεν Ράντεφ στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία - Πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών και φιλορώσος
Το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ξεπέρασε το 50% - Μεγάλος ηττημένος των εκλογών χαρακτηρίζεται το μέχρι πρότινος κυβερνών κόμμα του Μπόικο Μπορίσοφ
Rumen Radev, former Bulgarian president and leader of Progressive Bulgaria coalition, walks to address the media after the first exit polls at the parliamentary election, in Sofia, Bulgaria, April 19, 2026. REUTERS/Spasiyana Sergieva
Ο ισραηλινός στρατός δημοσιεύει χάρτη με την περιοχή που έχει υπό τον έλεγχό του στον νότιο Λίβανο
Ο IDF έχει καταστρέψει λιβανέζικα χωριά στην περιοχή, για να προστατεύσουν τις βόρειες ισραηλινές πόλεις από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ ενώ έχει δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας σε Συρία και Γάζα
Χάρτης του IDF για τον νότιο Λίβανο
Γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαιώνει ότι πλοίo της δέχθηκε προειδοποιητικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ
Εμπορικά πλοία δέχτηκαν πυρά και απειλές από τον ιρανικό στρατό καθώς προσπαθούσαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, αφού η Τεχεράνη έκλεισε εκ νέου την κρίσιμη εμπορική οδό μετά από σύντομο άνοιγμα
FILE PHOTO: Oil tankers pass through the Strait of Hormuz, December 21, 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo
Στον «αέρα» οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ με Ιράν: Ο Τραμπ παραμένει αισιόδοξος για συμφωνία, παγίδα «βλέπει» η Τεχεράνη - «Θα μας χτυπήσουν»
Ανοιχτό το ενδεχόμενο η ιρανική αντιπροσωπία να μην μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ - Επικοινωνία του Σεχμπάζ Σαρίφ με τον Μασούντ Πεζεσκιάν - «Η σύγκρουση δεν έχει τελειώσει» λέει ο Νετανιάχου
Ντόναλντ Τραμπ
Τραμπ: Αμερικανοί πεζοναύτες σταμάτησαν ιρανικό πλοίο που προσπαθούσε να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό
Ο Τραμπ σημείωσε ότι το πλοίο βρίσκεται πλέον στα χέρια των δυνάμεων των Αμερικανών Πεζοναυτών - «Κρατάμε το πλοίο και ελέγχουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα», έγραψε
Ντόναλντ Τραμπ
Εκλογές στη Βουλγαρία: Προηγείται ο φιλόρωσος Ρούμεν Ράντεφ, σύμφωνα με τα exit polls
O Ρούμεν Ράντεφ ήταν πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας και παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 - Οι ψηφοφόροι κλήθηκαν στις κάλπες για όγδοη φορά μέσα σε πέντε χρόνια για τις βουλευτικές εκλογές
Rumen Radev, former Bulgarian president and leader of Progressive Bulgaria coalition, votes during the parliamentary election, in Sofia, Bulgaria, April 19, 2026. REUTERS/Stoyan Nenov TPX IMAGES OF THE DAY
Newsit logo
Newsit logo