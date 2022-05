Φόρεσε την περούκα του, μπήκε στο Λούβρο με αναπηρικό καροτσάκι, κανείς δεν βρήκε την… τάρτα αλά κρεμ που είχε μαζί του και όταν έφτασε μπροστά στη Μόνα Λίζα, την πέταξε στο προστατευτικό τζάμι που προστατεύει ένα από τα πιο διάσημα εκθέματα στο Λούβρο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μόνα Λίζα δέχεται επίθεση μέσα στο Λούβρο. Η τελευταία ήταν το 2009, ενώ σε άλλη το 1956 είχε «τραυματιστεί» ο πίνακας.

Η επίθεση στη Μόνα Λίζα έγινε χθες (29.05.2022) το απόγευμα και ενώ το Λούβρο και ειδικά το σημείο μπροστά στη Τζοκόντα ήταν γεμάτο κόσμο.

Χρήστης του Twitter που ήταν παρών στο περιστατικό, εξήγησε ότι ο δράστης της επίθεσης ήταν ένας άνδρας που φορούσε περούκα και σηκώθηκε από αναπηρικό αμαξίδιο για να χτυπήσει την γυάλινη προθήκη και στην συνέχεια να πετάξει το γλυκό.

«Υπάρχουν άνθρωποι που καταστρέφουν την Γη … Όλοι οι καλλιτέχνες, σκεφτείτε την Γη. Γι’ αυτό το έκανα αυτό. Σκεφτείτε τον πλανήτη», λέει ο άνδρας, ντυμένος στα λευκά, με μαύρη περούκα και καπέλο.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM