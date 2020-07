Τα κρούσματα του νέου κορονοϊού σημείωσαν νέα μεγάλη αύξηση σήμερα στη Φλόριντα, την ώρα που ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης ανακοίνωνε την επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες και ανέστειλε την επαναλειτουργία των χώρων ψυχαγωγίας, σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί ένα από τα πιο ανησυχητικά ξεσπάσματα της Covid-19 στις ΗΠΑ.

Ο δήμαρχος του Μαϊάμι Κάρλος Χιμένες ανακοίνωσε ότι ξεκινά επ’ αόριστον απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, ενόψει και της εθνικής εορτής της 4ης Ιουλίου. Παράλληλα, δεν θα ανοίξουν οι χώροι ψυχαγωγίας, όπως τα καζίνο και τα θέατρα, κάτι που ήταν προγραμματισμένο να γίνει σήμερα Παρασκευή.

Τα κρούσματα του νέου κορονοϊού αυξάνονται στις 37 από τις 50 Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης και της Φλόριντας. Μόνο σήμερα αναφέρθηκαν 9.488 νέα κρούσματα ενώ χθες καταγράφηκαν πάνω από 10.000. Την Πέμπτη σε όλες τις ΗΠΑ αναφέρθηκαν περισσότερα από 55.000 νέα κρούσματα, αριθμός ρεκόρ παγκοσμίως για διάστημα 24 ωρών.

Στις αρχές της εβδομάδας, η κομητεία Μπράουαρντ, που γειτονεύει με το Μαϊάμι-Ντέιντ, κατέστησε υποχρεωτική τη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους για να ανακοπεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο, που επικρίνεται για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση, υποστήριξε και πάλι ότι ο αυξημένος αριθμός των κρουσμάτων οφείλεται στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ κάνουν περισσότερα διαγνωστικά τεστ από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Σε ανάρτησή του στο Twitter χαρακτήρισε μάλιστα «σπουδαίο νέο» τον αυξημένο αριθμό διαγνωστικών τεστ.

There is a rise in Coronavirus cases because our testing is so massive and so good, far bigger and better than any other country. This is great news, but even better news is that death, and the death rate, is DOWN. Also, younger people, who get better much easier and faster!