Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός από το μπαράζ πυροβολισμών στη Φλόριντα. Δύο νεκροί, αλλά και περισσότεροι από 20 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες για το περιστατικό έξω από ένα κλαμπ με μπιλιάρδα.

Όπως ανακοίνωσε ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής Χαϊαλία στη Φλόριντα, Αλφρέντο Ραμίρεζ, «βρίσκομαι στο σημείο άλλης μίας στοχευμένης και άνανδρης ενέργειας ένοπλης βίας, όπου 20 άνθρωποι πυροβολήθηκαν και δύο, δυστυχώς, πέθαναν».

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.