Ο εργαζόμενος σε υπηρεσία μεταφορών του Σαν Χοσέ στη Βόρεια Καλιφόρνια των ΗΠΑ ήταν «έντονα δυσαρεστημένος» από τη δουλειά του πολύ πριν εξαπολύσει την επίθεσή του. Ο 57χρονος Σάμιουελ Κάσιντι άνοιξε πυρ εναντίον συναδέλφων του την περασμένη Τετάρτη (26/5), σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε την Πέμπτη (27/5) σερίφης στη Βόρεια Καλιφόρνια, Λόρι Σμιθ. Η αστυνομία αρνήθηκε να κάνει υποθέσεις για το κίνητρο λέγοντας πως η εργασία της επί του πεδίου μπορεί να κρατήσει αρκετές ημέρες, με τη βοήθεια του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) και του Γραφείου για το Αλκοόλ, τον Καπνό και τα Πυροβόλα Όπλα.

Ωστόσο, η σερίφης ανέφερε σε γραπτή ανακοίνωσή της ότι η δυσαρέσκεια του ενόπλου για την εργασία του στην υπηρεσία μεταφορών της κομητείας της Σάντα Κλάρα «πιθανόν να συνέβαλε στο ότι έβαλε στο στόχαστρό του» τους συναδέλφους του. «Βάσει των πρόσφατων εξελίξεων στην έρευνα μπορούμε να πούμε ότι ο ύποπτος υπήρξε ένας πολύ δυσαρεστημένος υπάλληλος της υπηρεσίας μεταφορών επί σειρά ετών», έγραψε η Σμιθ.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο ένοπλος ονομάζεται Σάμιουελ Κάσιντι και ήταν 57 ετών.

Ο Κάσιντι εργαζόταν για την υπηρεσία τουλάχιστον από το 2012, όταν είχε καταγραφεί ως “ηλεκτρομηχανικός” και προήχθη σε “συντηρητή υποσταθμού” το 2015, σύμφωνα με αρχεία που ανήρτησε ο μη κερδοσκοπικός ιστότοπος Transportation California.

Η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη υπόμνημα του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, έγραψε ότι αξιωματικοί της αμερικανικής Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων είχαν συλλάβει τον Κάσιντι το 2016 κατά την επιστροφή του από τις Φιλιππίνες και είχαν διαπιστώσει ότι είχε εκφράσει μίσος για τη δουλειά του.

Την περίοδο εκείνη ο Κάσιντι είχε στην κατοχή του “βιβλία για την τρομοκρατία και τον φόβο και μανιφέστα…καθώς και ένα μαύρο σημειωματάριο γεμάτο με σημειώσεις για το πόσο μισεί την υπηρεσία μεταφορών”, γράφει η εφημερίδα επικαλούμενη το υπόμνημα.

Το υπόμνημα δεν αναφέρει για ποιο λόγο είχε συλληφθεί ο Κάσιντι, αλλά επισημαίνει ότι είχε ένα “ελάσσονος σημασίας ποινικό ιστορικό”, περιλαμβανομένης μιας σύλληψης το 1983 στον Σαν Χοσέ για “πλημμέλημα παρεμπόδισης/αντίστασης οργάνου της τάξης”, σημειώνει το δημοσίευμα.

