Απίστευτες διαστάσεις παίρνει το μακελειό στην Ταϊλάνδη, όπου στρατιώτης άνοιξε πυρ με το αυτόματο όπλο του, ενώ κρρατά και ομήρους σε εμπορικό κέντρο, περίπου 260 χιλιόμετρα από την Μπανγκόγκ.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στην Ταϊλάνδη, όπου στρατιώτης εδώ και ώρες πυροβολεί αδιακρίτως. Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή, την οποία επικαλείται η εφημερίδα “The Bangkok Times”, υπάρχουν 17 νεκροί και 14 τραυματίες.

Το μακελειό εκτυλίσσεται σε εμπορικό κέντρο της επαρχίας Korat, περίπου 260 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Μπανγκόγκ.

“Ο δράστης χρησιμοποίησε αυτόματο όπλο και σκότωσε αθώους πολίτες”, είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Ταϊλάνδη, που δεν ήταν σε θέση αν επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Κατά τον ανθυπολοχαγό εκπρόσωπο του Στρατού στην Ταϊλάνδη, 14 άνθρωποι είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, ενώ το μακελειό είναι σε εξέλιξη αφού ο δράστης είναι ελεύθερος μέσα στο εμπορικό κέντρο, στο οποίο μάλιστα κρατά ομήρους.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ταϊλάνδης επιβεβαίωσε πως ο δράστης είναι ο λοχίας Jakrapanth Thomma.

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό ο μακελάρης έκλεψε ένα αυτοκίνητο από την μονάδα του και κατευθύνθηκε προς το εμπορικό κέντρο όπου άρχισε να πυροβολεί, και μάλιστα σε live μετάδοση από τους λογαριασμούς του στα social media.

Μάλιστα έκανε αναρτήσεις στο Facebook -που ήδη έσπευσε να κλείσει τον λογαριασμό του- γράφοντας μεταξύ άλλων πως “κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τον θάνατο”.

Thai soldier armed with assault rifle and other firearms, and who is still on the run, posted updates on his Facebook account while he was shooting people.#Thailand

