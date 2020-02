Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και δύο αστυνομικοί. Προηγουμένως ο μακελάρης σκότωσε τον διοικητή και δύο άνδρες της μονάδας του!

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένοπλος που πυροβολεί αδιακρίτως στο εμπορικό κέντρο είναι στρατιωτικός, εξοπλισμένος με καραμπίνα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο στρατιώτης, που ονομάζεται Jakrapanth Thomma, σκότωσε προηγουμένως στην μονάδα του τον διοικητή του και άλλους δύο στρατιώτες.

Στη συνέχεια έκλεψε ένα αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε προς το εμπορικό κέντρο, πυροβολώντας αδιακρίτως με το πολυβόλο του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ενδέχεται ο στρατιώτης να έχει πιάσει και ομήρους στο εμπορικό κέντρο.

Thai soldier kills 'many' in shooting rampage – Thailand News – Thailand Visa Forum by Thai Visa | The Nation – https://t.co/lvpJAOLyE3 pic.twitter.com/kXtGfbNbst

“Ο οπλοφόρος χρησιμοποίησε αυτόματο όπλο και πυροβόλησε αθώα θύματα, με αποτέλεσμα πολλά να τραυματιστούν ή να σκοτωθούν”, είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς, ενώ αρκετοί είναι οι σοβαρά τραυματισμένοι.

Μια περιοχή με ακτίνα 2 χιλιομέτρων γύρω από το σημείο του μακελειού έχει αποκλειστεί.

Soldier armed with rifle kills at least 12 including two police officers in ongoing Thailand mass shooting https://t.co/oYmmFKfQJA pic.twitter.com/IH8oWjRBwS