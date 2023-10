Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης του μακελειού στο Μέιν των Ηνωμένων Πολιτειών, με την αστυνομία αλλά και τον στρατό των ΗΠΑ να δίνουν νέα στοιχεία για την ταυτότητα και το ποιόν του.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το άτομο που βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικού ανθρωποκυνηγητού έπειτα από τους μαζικούς πυροβολισμούς στο Μέιν που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων, ο Ρόμπερτ Καρντ, είναι ένας ειδικός στην προμήθεια πετρελαίου στη μονάδα εφέδρων του αμερικανικού στρατού για περισσότερες από δύο δεκαετίες και χωρίς προηγούμενη υπηρεσία στο εξωτερικό.

Ο Καρντ, λοχίας πρώτης κλάσης, κατατάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2002, ανέφερε ο στρατός.

Η αστυνομία του Μέιν από την πλευρά της εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καρντ, εις βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο.

Maine State Police Col. William Ross announces an arrest warrant on murder charges has been issued for the suspect in Wednesday’s night mass shooting.



Authorities say the suspect should be considered armed and dangerous, and ask anyone with information to call police. pic.twitter.com/Cf90en6nST