Τουλάχιστον 18 άνθρωποι δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης ενόπλων την Τετάρτη στην Τοτολάπαν στη πολιτεία Γκερέρο, στο νότιο Μεξικό. Ανάμεσα στα θύματα και ο δήμαρχος της κοινότητας, Κονράντο Μεντόσα.

Κατά την διάρκεια της ένοπλης επίθεσης στο νότιο Μεξικό, η πολιτειακή εισαγγελέας Σάντρα Λους Βαλδοβίνος δήλωσε ότι τραυματίστηκαν άλλοι δύο άνθρωποι. Χωρίς όμως να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο αριστερός δήμαρχος της κοινότητας 4.300 κατοίκων, ο Κονράντο Μεντόσα, συγκαταλέγεται στα θύματα της επίθεσης που διαπράχθηκε μέρα μεσημέρι σε αυτόν τομέα του Μεξικού, ο οποίος μαστίζεται από τη βία συμμοριών που επιδίδονται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο πατέρας του, που είχε επίσης διατελέσει δήμαρχος της κοινότητας πριν από μερικά χρόνια, έπεσε και αυτός νεκρός, δήλωσε πηγή προσκείμενη στην αστυνομία.

Μεξικανικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τη σφαγή διέπραξαν μέλη συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά στην πολιτεία Χαλίσκο, που έχουν συμμαχήσει με το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο.

#Update– At least 18 people were killed, including the municipal president Conrado Mendoza Alameda and his father, by a group of armed men who entered that town open fire at San Miguel #Totolapan City Hall in southwest #Mexico.#Shooting #Mayor #gunviolence #Viral #BreakingNews pic.twitter.com/xeaA9XSrT7