Έξι νεκροί, ανάμεσά τους ο δράστης κι ένα παιδί κάτω των δέκα ετών είναι ο απολογισμός της επίθεσης στο Πλίμουθ.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν να επέμβουν όταν σημειώθηκε «πολύ σοβαρό περιστατικό με τη χρήση πυροβόλων όπλων» σε συνοικία της πόλης κοντά στο λιμάνι.

«Δύο άνδρες και δυο γυναίκες σκοτώθηκαν επιτόπου», διευκρίνισε η αστυνομία τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, έπειτα από ώρες αβεβαιότητας γύρω από το συμβάν. «Άλλος ένας άνδρας, που θεωρούμε ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης, επίσης σκοτώθηκε επιτόπου».

Μια γυναίκα που διακομίστηκε σε νοσοκομείο υπέκυψε λίγη ώρα μετά την εισαγωγή της στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, πάντα σύμφωνα με την αστυνομία.

«Θεωρούμε ότι όλοι πέθαναν εξαιτίας των τραυμάτων που υπέστησαν από πυρά όπλων», διευκρίνισε, υπογραμμίζοντας πως το συμβάν δεν αποτελούσε τρομοκρατική ενέργεια.

Λίγη ώρα μετά την επιβεβαίωση του απολογισμού των θυμάτων από την αστυνομία, ο βουλευτής της περιοχής Λουκ Πόλαρντ ανέφερε μέσω Twitter πως ανάμεσα στα θύματα είναι «ένα παιδί μικρότερο των δέκα ετών».

«Άλλοι τραυματίες εισήχθησαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε ο βουλευτής των Εργατικών. «Δεν υπάρχουν λέξεις για αυτή τη φρίκη. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και οι σκέψεις μου βρίσκονται στις οικογένειες» των θυμάτων, συμπλήρωσε.

Επικρατεί αβεβαιότητα για τη σχέση ανάμεσα στον οπλοφόρο και τα θύματά του, καθώς και για τα αίτια αυτού που έγινε στην πόλη περίπου 262.000 κατοίκων στην ήσυχη κομητεία Ντέβον.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, το όνομά του ήταν Τζέικ Ντέβινσον.

«Η αστυνομία θέλει να υπογραμμίσει ότι δεν πρόκειται για συμβάν τρομοκρατικής φύσης», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου των δυνάμεων της τάξης και προστίθεται ότι δεν αναζητείται κανένα πρόσωπο που να συνδεόταν με το μακελειό. «Η έρευνα συνεχίζεται», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

