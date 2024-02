Μακρόν: Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς ήταν η «μεγαλύτερη αντισημιτική σφαγή του αιώνα μας»

Μύδρους κατά της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 εξαπέλυσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Σε τελετή απόδοσης τιμών στους 42 Γάλλους που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση της Χαμάς, ο Μακρόν δεν δίστασε να μιλήσει για «βαρβαρότητα» και χαρακτήρισε την συγκεκριμένη δράση της εξτρεμιστικής ισλαμιστικής οργάνωσης ως «την μεγαλύτερη αντισημιτική σφαγή του αιώνα μας».

«Την 7η Οκτωβρίου, τα ξημερώματα, το ανείπωτο ξαναβγήκε στην επιφάνεια από τα βάθη της Ιστορίας», δήλωσε ο Μακρόν στην αυλή του Μεγάρου των Απομάχων (l’Hôtel des Invalides) στο Παρίσι, παρουσία οικογενειών των θυμάτων.

«Ήταν 6 το πρωί και η Χαμάς εξαπέλυσε τη μαζική και αποτρόπαια επίθεση αιφνιδιαστικά, τη μεγαλύτερη αντισημιτική σφαγή του αιώνα μας», συνέχισε ο Γάλλος πρόεδρος.

France honours the 42 French victims who were murdered during the October 7th Hamas attack.

President Macron: “we must denounce the biggest antisemitic massacre of

The 21st century”.

pic.twitter.com/Y1pBZN8kRi