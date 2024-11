«Μanifest» η λέξη της χρονιάς για το 2024 από το Cambridge Dictionary

Η λέξη «Manifest» επιλέχθηκε από το Cambridge Dictionary ως η λέξη της χρονιάς για το 2024.

Πολλές celebrities, ανάμεσά τους η Dua Lipa και η Σιμόν Μπάιλς, βοήθησαν να γίνει το «manifest» λέξη της χρονιάς για το 2024.

Το λεξικό Cambridge επέλεξε τη λέξη που χρησιμοποιείται πλέον ως ρήμα και σημαίνει να πραγματοποιούμε τις επιθυμίες μας μέσω των σκέψεων, του οραματισμού, της έλξης και της δράσης.

Ο όρος έχει κερδίσει έδαφος στα social media και αναζητήθηκε σχεδόν 130.000 φορές στον ιστότοπο του Cambridge Dictionary φέτος.

Η Wendalyn Nichols, υπεύθυνη έκδοσης του Λεξικού Cambridge, δήλωσε ότι η χρήση της λέξης manifest «διευρύνθηκε σημαντικά σε όλους τους τύπους μέσων ενημέρωσης λόγω των γεγονότων του 2024 και δείχνει πώς οι έννοιες μιας λέξης μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου».

Η τραγουδίστρια Dua Lipa απέδωσε την επιτυχία της – η οποία περιελάμβανε το σόου της στο Glastonbury τον Ιούνιο – στο «manifesting λέγοντας: «Το manifesting είναι μεγάλο πράγμα για μένα. Έχω ακλόνητη πεποίθηση ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα στον κόσμο. Υποσυνείδητα, απλώς εργαζόμαστε προς αυτη την κατεύθυνση».

Η Σιμόν Μπάιλς, επίσης, έχει αποδώσει στο «manifesting» την επιτυχία της γυμναστικής της καριέρας, αφού εξομολογήθηκε οτι είχε οραματιστεί τη μελλοντική επιτυχία όταν ήταν νεαρή κοπέλα.

Πώς έχει αλλάξει η έννοια του manifest με την πάροδο του χρόνου

Η λέξη manifest, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ως επίθετο που σημαίνει «εύκολα αντιληπτό ή προφανές» και εμφανίστηκε στο έργο του Geoffrey Chaucer το 1380 – «It is cleer and manyfest that it is propre to the devyne thought».

Όταν ο Σαίξπηρ χρησιμοποίησε αργότερα τη λέξη στο έργο του «Ο έμπορος της Βενετίας», εξακολουθούσε να είναι επίθετο και σήμαινε «φαίνεται καθαρά, μέσω σημείων ή πράξεων».

Έγραψε: «Διότι φαίνεται, με προφανή τρόπο, ότι έμμεσα και άμεσα, έχεις σχεδιάσει κάτι εναντίον της ίδιας της ζωής του κατηγορουμένου…».

Μέχρι το 1793, η λέξη «manifest» χρησιμοποιούνταν ως ουσιαστικό και σήμαινε «επίσημος κατάλογος των ανθρώπων και των εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε ένα πλοίο».

Αρκετές δεκαετίες αργότερα, το manifest απέκτησε μια νέα διάσταση ως ρήμα, που σήμαινε «εμφανίζομαι» – πιο παρόμοια με τη σημερινή χρήση – αλλά σε σχέση με ένα φάντασμα ή πνεύμα.

Μέχρι τον 20ό αιώνα, που χρησιμοποιήθηκε στο The St Joseph Observer, ο όρος έμοιαζε με τη λέξη που είναι τόσο δημοφιλής στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

