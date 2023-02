Η πιο ακριβή θεραπεία στον κόσμο έσωσε μωρό 19 μηνών από το Μάντσεστερ της Βρετανίας με σπάνια γενετική νόσο. Δυστυχώς, όμως, για την ηλικίας 3 ετών αδελφούλα του είναι πια αργά!

Τόσο η μικρούλα Teddie Shaw όσο και η τρίχρονη αδελφή της Nala από το Μάντσεστερ χτυπήθηκαν από τη γενετική μετάλλαξη που προκαλεί τη βρεφική μεταχρωματική λευκοδυστροφία (MLD). Πρόκειται για μία νόσο που είναι ανίατη και προκαλεί θανατηφόρες βλάβες στο νευρικό σύστημα και τα όργανα.

Για καλή τύχη της Teddie έλαβε τη θεραπεία Libmeldy, που στοχεύει τη γενετική μετάλλαξη που προκαλεί τη βρεφική μεταχρωματική λευκοδυστροφία (MLD). Από την ίδια ασθένεια πάσχει και η Nala, η ηλικίας 3 ετών αδελφούλα της.

Η μικρούλα Teddie Shaw είναι η πρώτη ασθενής στη Βρετανία που έλαβε την θεραπεία Libmeldy, που δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί και στη Nala Shaw επειδή είχε ήδη αναπτύξει σοβαρά προβλήματα όταν έγινε η διάγνωσή της, αναφέρει ο βρετανικός Τύπος.

Η Libmeldy είναι γονιδιακή θεραπεία. Βασίζεται στην έγχυση στον ασθενή αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων τα οποία λαμβάνονται από το ίδιο του το αίμα. Με αυτό τον τρόπο αντικαθιστάται στα σωματικά κύτταρα το ελαττωματικό γονίδιο που προκαλεί την MLD.

Η θεραπεία κοστίζει στη Βρετανία 2,8 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας (3,175 εκατομμύρια ευρώ).

