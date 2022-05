Έως το τέλος του χρόνου στην Μαριούπολη από τις ασθένειες και τις αφόρητες συνθήκες στις οποίες ζουν μπορεί να πεθάνουν περισσότεροι από δέκα χιλιάδες άνθρωποι, έγραψε σε ανάρτηση του ο δήμαρχος της πόλης Βαντίμ Μποϊτσένκο.

Αυτή τη στιγμή στην Μαριούπολη βρίσκονται 150 – 170.000 άνθρωποι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι κατακτητές μετέτρεψαν την Μαριούπολη σ΄ ένα μεσαιωνικό γκέτο, με αποτέλεσμα η θνησιμότητα να είναι ανάλογη. Χωρίς φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, χωρίς την αποκατάσταση και την επισκευή του αποχετευτικού δικτύου της πόλης θα επακολουθήσουν επιδημίες. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού είναι γέροντες και άρρωστοι άνθρωποι. Χωρίς τις απαραίτητες συνθήκες η θνησιμότητα μεταξύ των ευπαθών ομάδων θα αυξηθεί αρκετές φορές», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βαντίμ Μποϊτσένκο, ζητώντας την πλήρη απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη.

☠️10,000 people may die in #Mariupol by the end of 2022. Humanitarian situation in the city is catastrophic – no medicines, doctors, water, food.



UA TV English #Azovstal #SaveMariupol #StandWithUkraine #RussianWarCrimes #UkraineWar #UkraineRussianWar pic.twitter.com/S8CqqWx9d7