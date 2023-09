Ο αριθμός των θυμάτων του φονικού σεισμού στο Μαρόκο αυξάνεται συνεχώς, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (11.09.2023) πως οι νεκροί ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 2.862, ενώ 2.562 είναι οι τραυματίες – πολλοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 2.681 νεκρούς και 2.501 τραυματίες.

Ο σεισμός που συγκλόνισε το Μαρόκο το βράδυ της Παρασκευής είναι ο φονικότερος στη χώρα από το 1960, όταν σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12.000 άνθρωποι, και ο ισχυρότερος από το 1900.

Οι επιζώντες που αναζητούν απεγνωσμένα καταφύγιο και εφόδια περιέγραφαν ως αργή την αντίδραση της κυβέρνησης, ωστόσο φαίνεται πως σήμερα τα πράγματα επιταχύνονται. Ο στρατός ανέφερε ότι ενισχύει τις ομάδες των διασωστών, ενώ στέλνει πόσιμο νερό και μοιράζει τρόφιμα, σκηνές και κουβέρτες στις πληγείσες περιοχές.

Από την Παρασκευή, ούτε ο βασιλιάς Μοχάμεντ ούτε ο πρωθυπουργός Αζίζ Αχανούς έχουν απευθυνθεί στο έθνος.

Morocco Earthquake: Rescuers race for Survivors 48 hours after Morocco’s deadliest earthquake in six decades#UTVNews pic.twitter.com/rf1CTIYmnW